ViuTV悠長假期丨李佳芯演中女被逃婚如人生寫照　捱過雪藏獲長假

現年43歲的視后李佳芯（Ali）強勢加盟ViuTV，擔正重頭改編劇《悠長假期》飾演女主角「黃子男」。劇中這位性格直率豪爽、樂觀堅強的大女孩未有被現實擊垮，反而在人生最低谷獲得短暫喘息空間，慢慢治癒情傷並迎來大團圓結局，角色經歷彷彿就是李佳芯本人的真實寫照！



由呂爵安、李佳芯、江𤒹生及林愷鈴主演的港版《悠長假期》預告片日前正式曝光。（YouTube@ViuTV）

43歲李佳芯神還原《悠長假期》經典角色

ViuTV版《悠長假期》劇情相當戲劇性，講述李佳芯飾演的中女「黃子男」滿懷期待穿著婚紗趕赴教堂行禮之際，未婚夫竟然臨陣退縮逃婚，更狠心捲走她所有積蓄！在無家可歸的絕境下，她被迫與未婚夫的室友展開同居生活，加上事業同時陷入低潮期，整個悲催設定完美還原當年日版原作中由山口智子飾演的31歲經典女主角「葉山南」。

Ali李佳芯演活《悠長假期》經典角色。（ViuTV）

山口智子飾演的「葉山南」個性爽朗，敢愛敢恨。（《悠長假期》截圖）

2018封視后翌年即遭雪藏

戲中女主角事業受挫，現實生活中的李佳芯同樣經歷過一段漫長而殘酷的事業寒冬。當年她憑藉精湛演技成功登上2018年無綫視后寶座，風頭一時無兩，豈料在2019年遭到網民抵制，隨即被舊東家全面冷處理。在這段漫長的「雪藏期」內，她的工作量直線插水，多部重頭劇集如《BB來了2》慘遭臨陣換角飛出，甚至在部分平台播出舊作時遭到無情「打格封殺」，事業一度跌入谷底。直至2024年完成劇集《麻雀樂團》拍攝後，雙方合約於2024年底屆滿，她於2025年正式與效力長達12年的無綫結束賓主關係，重獲自由身並迎來事業新轉機。

李佳芯憑劇集《BB來了》在《萬千星輝頒獎典禮2018》勇奪「最佳女主角」殊榮，可惜第二年遭到網民抵制被公司雪藏。（葉志明攝）

Ali李佳芯於2025年宣告離巢回復自由身。（IG@aliaime）

20歲初戀遇男友破產失控果斷斬纜

除了事業起跌，「黃子男」在婚禮上被拋棄的慘況，亦與李佳芯現實中充滿波折的情路不謀而合，至今仍未能成功步入婚姻殿堂。她曾經與陳炳銓低調交往長達7年，期間更一度展開同居生活；當年奪得視后殊榮後，事業有成的她曾主動向男方提及結婚大計，無奈雙方對於未來人生規劃存在嚴重分歧，加上日常相處問題逐漸浮現，兩人最終於2020年底正式確認分手，7年情宣告畫上句號。此外，她亦曾在訪談中罕有剖白20歲時的初戀經歷，直指當年男友不幸出現破產及情緒失控狀況，讓向來理智的她果斷斬斷情絲、及早離場。

李佳芯於2020年底與交往7年的男友正式確認分手。（IG@aliaime）

李佳芯的緋聞男友陳炳銓。（微博圖片）

Ali李佳芯的經歷與角色十分相似，現實中亦曾歷經過事業低潮及感情破裂。（ViuTV）

網民力撐：捱過雪藏迎來真正悠長假期

正因戲裏戲外的低潮軌跡高度重疊，不少觀眾看完劇集介紹後均認為「黃子男」一角簡直是為李佳芯度身訂造！大批網民對於她轉投新電視台重新出發感到萬分期待，紛紛湧入討論區洗版力撐：「捱過咁多年雪藏期，Ali終於迎來真正嘅悠長假期！」、「新劇角色性格夠晒堅強，同佢本人一模一樣！」