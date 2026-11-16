多喜一家人劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《多喜一家人》陸劇。有蘇美、陳爍作為編劇，傅東育為執導，由梁冠華、蔣欣領銜主演的一套以現實主義家庭群像為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《多喜一家人》電視劇情大綱

2008年中國經濟騰飛的時代，生活在膠東半島的賽多喜（梁冠華 飾）一家迎來了生活劇變，一筆不菲的拆遷款捅出了賽家一地雞毛，將賽家原本的沉痾舊疾放到了枱面上：跋扈專制的父親賽多喜，為維護自己的家庭統治地位攪得兒女雞飛狗跳，賽家的五對兒女又是五幅眾生相，老大賽秀明（任重 飾）懦弱缺乏主見，使得大嫂聞佳音（蔣欣 飾）總攬大權；老二賽秀亮（李光潔 飾）能力超群，卻也能「弒兄弒父」；老三賽秀河（章煜奇 飾）投機倒把，坑蒙拐騙；在法律邊緣來回試探，老四賽千金（康可人 飾）是被丈夫金景然（是安 飾）豢養的金絲雀，毫無自主能力；老五賽秀利（遲興楷 飾）的養子身份始終是賽家的定時炸彈，隨即從天而降的生母宋引娣（徐梵溪 飾）引爆了這顆炸彈。而突如其來的癌症讓賽多喜「一家之主」的統治地位被動搖，同時五對子女也開始審視賽家的代際關係，各自直面自己的人生困境。道理越辯越明，真理越撕越真，最終，大家長制的偽善被撕開，道德的綁架被解鎖，賽家人逐漸懂得，有平等尊嚴的地方才是家，家人之間的相聚團圓才叫愛。

多喜一家人劇情。（weibo@電視劇多喜一家人）

《多喜一家人》播出更新時間｜最新追劇日曆

《多喜一家人》電視劇幾時播?《多喜一家人》於11月16日播放，一共有36集，CCTV-1黃金檔獨家電視首播，騰訊影片會員每日20時更新2集，首更3集，SVIP搶先看1集。

《多喜一家人》播出更新時間｜最新追劇日曆

《多喜一家人》演員關係圖

《多喜一家人》演員

梁冠華 飾 賽多喜

梁冠華 飾 賽多喜（weibo@電視劇多喜一家人）

蔣欣 飾 聞佳音

蔣欣 飾 聞佳音（weibo@電視劇多喜一家人）

李光潔 飾 賽秀亮

李光潔 飾 賽秀亮（weibo@電視劇多喜一家人）

楊採鈺 飾 楊美帆

楊採鈺 飾 楊美帆（weibo@電視劇多喜一家人）

馮嘉怡 飾 石永年

馮嘉怡 飾 石永年（weibo@電視劇多喜一家人）

任重 飾 賽秀明

任重 飾 賽秀明（weibo@電視劇多喜一家人）

韓童生 飾 馬久成

韓童生 飾 馬久成（weibo@電視劇多喜一家人）

施京明 飾 魏長福

施京明 飾 魏長福（weibo@電視劇多喜一家人）

是安 飾 金景然