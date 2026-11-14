黃仁勳出軌｜張家輝偷食言論瘋傳　「呢個咩罪名呀，都係衰鹹濕」

張家輝今日（14/11）出席《大娛樂騷》記者會。上星期，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）於11月8日，向員工發電郵承認出軌，而女主角是中國籍女子黃樂（又名Alice Huang），事件震驚全球。隨後，網民尋回張家輝於2009年接受鄭丹瑞訪問時，回應面對出軌誘惑的回應也翻Hit。有網民指他是先知，亦特別清醒，但他不覺得自己特別有見地︰「呢個係咩罪名呀，都係衰鹹濕，成日以為無人知，尤其你愛得熱烈就唔記得有冇人知。」

黃仁勳出軌｜張家輝曾剖白偷食代價大 「所有嘢要換晒唔襟計喎」

英偉達行政總裁黃仁勳承認出軌，事件震驚全球。隨後，網民尋回張家輝於2009年接受鄭丹瑞訪問時，回應面對出軌誘惑的回應也翻Hit。（葉志明 攝）

2026年11月8日，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，右）向員工發電郵承認出軌，外界普遍認為黃仁勳指的是中國籍女子黃樂（又名Alice Huang，左）。（網絡圖片）

張家輝不認自己特別清醒 「其實係人都知，不過抱住僥倖心態」

張家輝對言論翻Hit不感意外，亦不覺得自己是神預言︰「我唔係先知，又唔係人間清醒，呢樣嘢其實係人都知，不過大家每次去做時，都抱住僥倖心態，無人會發現。成日都喺呢個位，呢個係咩罪名呀，都係衰鹹濕。成日以為無人知，尤其是你愛我熱烈時，就唔記得有冇人知，正如佢都被拍到攬攬錫錫。呢啲嘢都係自己選擇，你能夠做到無人知咪去做。」

鄭丹瑞直接問張家輝︰「有沒有諗過偷食？」張家輝回應得爽快︰「梗係有啦，點會冇啫！無時無刻啊！」（影片截圖）

張家輝︰「你唔好話驚冇咗嗰老婆，破壞咗嗰家庭，係連帶我嘅事業，我整個人嘅一切，佢就係為咗我去偷一偷情，然後我咁努力工作，建立自己嘅家庭，擁有嘅事業，就為咗一次去偷，所有嘢要換晒？」（影片截圖）

當日張家輝在訪問中，坦言有想過出軌︰「梗係有啦，點會冇！無時無刻添啊！」但為何一直沒有實踐，就是基於「唔啱數！」張家輝解釋，經自己權衡輕重後都是不敢︰「第一，你唔好話驚冇咗個老婆，破壞咗個家庭，係連帶我嘅事業，我整個人嘅一切，（鄭丹瑞︰咁辛苦建立嘅嘢），佢就係為咗我去偷一偷情，然後我咁努力工作，建立自己嘅家庭，擁有嘅事業，就為咗一次去偷，所有嘢要換晒？我覺得條數好似唔係咁襟計喎咁樣。點解要咁樣去搏一條咁樣嘅數啫？所以我唔敢。」