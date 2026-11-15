綜藝《後會友期》熱潮蔓延KPOP！網民票選十大最遺憾走散偶像名單

如果昔日反目成仇、形同陌路的偶像組合能夠重新同台對質，會是怎樣的震撼畫面？近期內地串流平台芒果TV的友誼紀實真人騷《後會友期》爆紅，節目主打昔日舊友重逢並解開心結，掀起一陣「世紀破冰」風潮。這股熱潮迅速蔓延至K-pop（韓國流行音樂）圈，勾起大批粉絲的集體回憶。網民紛紛列出心目中的「最遺憾名單」，盤點出10對最希望能在節目中破冰對談的韓國娛樂圈前隊友及摯友：



近期內地串流平台芒果TV的友誼紀實真人騷《後會友期》爆紅，節目主打昔日舊友重逢並解開心結，掀起一陣「世紀破冰」風潮。（微博@後會友期）

《後會友期》這股熱潮迅速蔓延至K-pop（韓國流行音樂）圈，勾起大批粉絲的集體回憶。（網上圖片）

1.金泰妍×鄭秀妍（少女時代）

鄭秀妍於2014年退出少女時代（Girls' Generation），當時雙方各執一詞，退出組合後再也沒有與舊隊友互動或同框過，成為女團史上最經典的「反目姊妹」。網民聯想，若這對昔日人氣主唱能上節目對質，解開當年的退團謎團，話題性絕對震撼全亞洲。

鄭秀妍於2014年退出少女時代（Girls' Generation）。（網上圖片）

鄭秀妍於2014年退出少女時代（Girls' Generation），當時雙方各執一詞，退出組合後亦再也沒有與舊隊友互動或同框過，成為女團史上最經典的「反目姊妹」。（網上圖片）

2.東方神起：沈昌珉×金在中

東方神起在2009年迎來震驚全亞洲的分裂。金在中與朴有天、金俊秀另組JYJ，沈昌珉與鄭允浩留隊，形成「2+3」分道揚鑣的局面。昔日同甘共苦的手足形同陌路，是二代男團粉絲心中永遠的痛。

東方神起在2009年迎來震驚全亞洲的分裂。（網上圖片）

3.Super Junior：韓庚×圭賢

韓庚2009年與SM解約退出Super Junior，圭賢留團，事件曾引發中韓粉絲長期對立。網民提名2人，喚起「當年同隊兄弟各走各路」的遺憾。

韓庚2009年與SM解約退出Super Junior，圭賢留團。（微博@卿YYYYY）

韓庚2009年與SM解約退出Super Junior，圭賢留團，事件曾引發中韓粉絲長期對立。（網上圖片）

4.iKON：金知元（Bobby）×金韓彬（B.I）

金知元與金韓彬同期出道、曾組小分隊，情同手足；2019年B.I因違禁藥爭議退出iKON，Bobby留團。兄弟一退一留，讓組合步入漫長的空窗期，這份戛然而止的默契最令粉絲唏噓。

金知元與金韓彬同期出道、曾組小分隊，情同手足。（網上圖片）

2019年B.I因違禁藥爭議退出iKON，Bobby留團。（網上圖片）

5.EXO：朴燦烈×邊伯賢

2人在EXO中擁有龐大的「燦白」螢幕配對粉絲基礎。近年伯賢與SM娛樂之間的合約糾紛不斷，雖然並未與隊友決裂，但網民笑指希望2人上榜，純粹因當年人氣太高，足見雙方牽絆之深，觀眾渴望看到他們重溫舊夢。

朴燦烈與邊伯賢在EXO中擁有龐大的「燦白」螢幕配對粉絲基礎。（網上圖片）

近年伯賢與SM娛樂之間的合約糾紛不斷，雖然並未與隊友決裂，但網民笑指希望2人上榜，純粹因當年人氣太高。（網上圖片）

6.NCT：羅渽民×劉揚揚

2人同屬NCT體系（羅渽民隸屬NCT DREAM、劉揚揚隸屬WayV），是隊友亦曾同台。他們在公開層面上並無任何決裂事件，這次提名純粹出自粉絲對2人同期默契的喜愛，屬於對新生代偶像友誼的主觀願望。

2人同屬NCT體系（羅渽民隸屬NCT DREAM、劉揚揚隸屬WayV），是隊友亦曾同台。（網上圖片）

羅渽民與劉揚揚他們在公開層面上並無任何決裂事件，這次提名純粹出自粉絲對2人同期默契的喜愛，屬於對新生代偶像友誼的主觀願望。（網上圖片）

7.趙寅成×宋仲基

2人同為韓國一線男星，過去經常結伴旅行，被公認為「2大頂級男神」（神仙友誼）。然而，趙寅成曾半開玩笑地抱怨宋仲基奪大獎時沒在感言中感謝他，加上近年鮮少同框，外界屢傳2人漸行漸遠。網民極度好奇這對國民男友之間是否真的存在未解的心結。

2人同為韓國一線男星，過去經常結伴旅行，被公認為「兩大頂級男神」（神仙友誼）。（網上圖片）

趙寅成曾半開玩笑地抱怨宋仲基奪大獎時沒在感言中感謝他，加上近年鮮少同框，外界屢傳二人漸行漸遠。（網上圖片）

8.ENHYPEN：李羲承×金善禹

李羲承於2026年3月宣布退團轉為個人發展，金善禹則留隊，自出道便以默契互動受關注。雖然2人並未反面或公開摩擦，但自羲承單飛後同框機會驟減，粉絲敲碗純粹出於對2人昔日同隊互動的深切懷念。

李羲承金善禹昔日曾為同團成員，自出道便以默契互動受關注。（網上圖片）

9.2NE1：朴春×朴山多拉（Dara）

2NE1於2016年解散，朴春與朴山多拉等成員各自發展，多年來重聚話題不絕。值得留意的是，今年3月朴春曾於社交平台發布親筆信，指控隊友朴山多拉吸毒，事件震驚韓國娛樂圈，其後Dara方面強硬否認指控。網民期待這對昔日女團姊妹能透過節目解開心結。

2NE1於2016年解散，朴春與朴山多拉等成員各自發展，多年來重聚話題不絕。（網上圖片）

值得留意的是，今年3月朴春曾於社交平台發布親筆信，指控隊友朴山多拉吸毒。（網上圖片）

事件震驚韓國娛樂圈，其後Dara方面強硬否認指控。（網上圖片）

10.BEAST/HIGHLIGHT：龍俊亨×張賢勝

張賢勝於2016年正式宣布退出BEAST（現名HIGHLIGHT），留隊的龍俊亨曾與他是團內極具號召力的核心人氣組合。當年的分離讓無數粉絲感到惋惜，網民直言：「若能看到他們同台破冰對談，絕對是時代的眼淚。」還有網民爆笑發言：「那泫雅得坐裁判席了」

若能看到他們同台破冰對談，絕對是時代的眼淚。 網民留言

那泫雅得坐裁判席了。 網民留言

張賢勝於2016年正式宣佈退出BEAST（現名HIGHLIGHT）。（網上圖片）