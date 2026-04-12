畢彼特安祖蓮娜女兒Shiloh進軍KPOP界　匿名演出多榮MV神顏出眾

宇宙少女成員多榮日前推出新歌《What’s a Girl to Do》，在MV內其中一位舞者的出眾神顏立即吸引到粉絲的目光。有眼利的網民發現這位女舞者竟然是荷里活巨星畢彼特（Brad Pitt）與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的女兒Shiloh，隨即引起熱議。

多榮日前推出新歌《What’s a Girl to Do》。（MV畫面）

Shiloh驚喜現身多榮MV。（MV畫面）

Shiloh驚喜現身多榮MV

現年19歲的Shiloh在多榮的MV中擔任舞者，片中身材高䠷的她穿上吊帶背心跳舞，除了與多位舞者完成一連串精彩舞蹈外，還有特寫鏡頭。有大批網民看到Shiloh的外貌後，都紛紛留言大讚：「長得和媽媽一模一樣」、「側面神似爸爸畢彼特」、「身材太好了」、「根本就是年輕版的安祖蓮娜」、「最強星二代」。

身材高挑的Shiloh（右）穿上吊帶背心跳舞，與多位舞者完成一連串精彩舞蹈。（MV畫面）

Shiloh進軍KPOP界令網民大感驚喜。（MV畫面）

Shiloh（左二）今次作為伴舞，幾乎每個場景都能看到她的身影。（MV畫面）

有消息人士透露，Shiloh（右一）喜歡跳舞，但並不追求特別的關注或名氣。（MV畫面）

Shiloh匿名為多榮MV伴舞

Shiloh今次作為伴舞，幾乎每個場景都能看到她的身影。據知，加入演出MV時以「Shi」的名字參與，沒有人知道其真實身份，而多榮及其他舞者都是拍攝結束後才知道Shiloh是畢彼特與安祖蓮娜的女兒。另外，有消息人士透露，Shiloh喜歡跳舞，但並不追求特別的關注或名氣。

多榮事後再IG分享了多張與女舞者的拍攝花絮。（IG圖片）

有消息人士透露，Shiloh喜歡跳舞，但並不追求特別的關注或名氣。（IG圖片）