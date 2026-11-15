台慶｜司儀大合照驚見一人被遮樣　麥美恩似成功逃離「雪櫃」

無綫年度盛事《萬千星輝賀台慶》將於本月19日隆重舉行，每年的司儀陣容都備受網民及觀眾關注。日前無綫釋出最新司儀陣容，由「鎮台之寶」汪明荃（阿姐）率領陳貝兒、黃翠如等12位猛將坐鎮。不過，在最新曝光的一張大合照中，竟然有一位女司儀的靚樣被離奇遮蓋，引來一眾網民瘋狂競猜到底這位「神秘人」是誰。

司儀大合照驚見一人被遮樣。（IG＠kirbysau）

馮盈盈連續兩年No Show靜待公司派Job

去年同樣缺席台慶的馮盈盈（FYY）就預告今年會繼續「No Show」。盈盈昨日出席活動時解釋，因為台慶翌日要應付考試，為爭取時間溫書，早於一年前已向公司請假，並慶幸獲公司體諒。事實上，盈盈早前連無綫節目巡禮亦未有亮相，目前近乎「零工作」，她對此大方表示好劇本可遇不可求，現時只有靜待公司安排「派Job」，合約亦尚有一段時間才完結。

不知不覺，2016年參選港姐入行的盈盈已經迎來入行10年，她聽到年份時反應甚大笑呼「Oh My God！」，更笑言希望可以拿到公司的10年金牌，並計劃與同屆港姐劉穎鏇、張寶兒及單文柔等慶祝一番。現身時明顯消瘦不少的盈盈，透露自己已成功搣甩Baby Fat，腰圍僅得22吋半，被問到有沒有拍拖時，她更幽默自嘲學生不應談戀愛。

馮盈盈連續兩年No Show。（葉志明攝）

前港姐冠軍宋宛穎缺席節目巡禮

另外，與盈盈同樣缺席早前無綫節目巡禮的前港姐冠軍宋宛穎，原來是飛抵韓國開工。難得去到當地，她當然要把握機會品嘗地道美食，更在網上分享手拿醬油蟹的打卡照，隔着螢幕都感受到滿滿的鮮味。

宋宛穎飛韓國歎醬油蟹。（IG@sabrinaxmendes）

神秘人真身曝光

從相片中可見，阿姐汪明荃被眾人簇擁在正中位置，氣場十足，但後排右二、身穿淺藍色西裝外套的女藝人，卻被一個粉紅色心心圖案完全遮蓋了樣貌。其實這位被刻意「打格」的神秘人，正是搞笑形象深入民心的麥美恩（Mayanne）。去年她意外被飛出台慶司儀之列，一度被外界猜測事業停滯，甚至惹來遭公司「雪藏」的傳聞。今年Mayanne終於強勢歸位，重返台慶大舞台，成功逃離「雪櫃」，以行動粉碎傳言。除此之外，近年備受器重、工作不斷的孔德賢及潘靜文亦獲安排「升呢」上陣，肩負台慶司儀重任。