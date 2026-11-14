劉松仁患病後激罕現身白雪仙家聚會　汪明荃曝近況：清減但精神

現年77歲的資深視帝劉松仁（松哥）近年屢傳因中風導致行動不便，健康狀況一直備受外界關注。早前他曾罕有開腔談及健康，坦承確實患病但拒絕透露病名，僅呼籲大家對他保持信心，強調自己有能力應付，更直言近幾年是他人生中最自在、最開心的階段。專心休養享受生活的松哥，不時相約圈中老友敘舊。



劉松仁撐拐杖睇戲被網民偶遇。（小紅書）

劉松仁撐拐杖睇戲被偶遇。影片中可見，松哥當日身穿白色長袖恤衫及灰色長褲，戴著眼鏡，右手手持拐杖慢行進場。（小紅書）

汪明荃羅家英探白雪仙喜逢老友

近日汪明荃（阿姐）便在社交平台分享與丈夫羅家英（家英哥）拜訪粵劇名伶白雪仙（仙姐）的合照，竟意外捕獲劉松仁、劉千石及資深製作人陳善之（Joe）正與仙姐歡樂茶敘，松哥精神奕奕的近照隨即粉碎外界對他健康的種種揣測！

汪明荃與劉松仁陳善之到白雪仙屋企茶敘。（IG@wang_liza）

汪明荃在帖文中溫馨分享是次聚會的快樂點滴，字裡行間滿載老友重聚的喜悅：「日前與家英哥探望仙姐，碰到劉千石哥，劉松仁哥和Joe陳善之。仙姐好精神，見到我哋非常開心，準備了好多茶點，仲俾咗封利是給我。」至於外界最關心的松哥狀態，阿姐亦貼心代為報平安，指「松哥清減少少，但人好精神」，可見他氣色甚佳、心情開朗。此外，得知劉千石（石哥）膝頭有些疼痛，向來細心的家英哥更即場傳授保養心得，教對方平時都要戴上護膝（Leg Warmer）保護關節，臨別前家英哥更向在場每人送上一本剛推出的新書《羅家英傳》，場面既熱鬧又暖心。

汪明荃透露老友們近況。（IG截圖）

網民亦祝願前輩們身體健康。（IG截圖）

《京華春夢》賀燕秋金振西46年後再同框

汪明荃與劉松仁這對電視史上的殿堂級銀幕情侶難得合體，瞬間勾起無數劇迷的集體回憶！大批網民激動留言：「喜見阿姐和松哥同框，我是《京華春夢》的忠實粉絲！」、「賀燕秋，金振西，46年後又再重逢。」兩人昔日在TVB合作過多部膾炙人口的經典神劇，私下亦一直保持深厚友誼；阿姐曾大讚與松哥合作極有默契，彼此均是專業演員，研究劇本時總能達成共識。事實上，今年農曆新年兩人亦曾在仙姐家中團拜時碰面，當時松哥隨即轉發貼文，形容這場相遇是「意外的驚喜」，並向這位他極為欣賞與尊敬的舊拍檔送上真摯祝福。

劉松仁多年來拍過多部無綫劇，其中汪明荃、劉松仁合拍的劇集《京華春夢》非常經典。（TVB）

白雪仙面色紅潤雙目有神

除了「賀燕秋」與「金振西」的世紀重逢，同場仙姐白雪仙的絕佳狀態同樣成為全場焦點！照片中可見仙姐面色紅潤、雙目有神，戴著標誌性黑框眼鏡，顯得慈祥又精靈；雖然已屆高齡，但整體狀態依然極好，在汪明荃、羅家英及劉松仁等一眾好友陪伴下心情大靚、神采飛揚。近年深居簡出的仙姐，曾有近半年未有公開露面，一度引來外界擔憂；直到今年9月她高調出席陳善之的生日飯局，當時她身穿華麗的紅色繡花西裝外套，配搭紅鏡片黑框眼鏡與翠綠翡翠耳環及吊墜，盡顯一代名伶的雍容氣派，亦讓外界對其健康的種種猜測不攻自破！

汪明荃年初和羅家英一齊到白雪仙家中拜年。（IG@wang_liza）