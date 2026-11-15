趙雅芝慶73歲生日大曬凍齡美貌　親揭年過七十仍堅持不退休原因

撰文：河伯
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19歲參選香港小姐奪得第4名入行的趙雅芝，當年憑《楚留香》、《倚天屠龍記》及《上海灘》中「馮程程」一角紅遍全亞洲，獲封「古裝第一美人」。轉眼間她於今日（15日）正式迎來73歲生辰，向來被譽為「凍齡天花板」的她，不僅在社交媒體公開一輯貴氣滿瀉的慶生靚相，更罕有撰寫長文，針對近年網上屢傳的離譜負面謠言作出高情商反擊，火速引爆全網熱議！

當年憑《楚留香》、《倚天屠龍記》及《上海灘》中「馮程程」一角紅遍全亞洲。（微博@趙雅芝）

大曬驚人凍齡功力

從趙雅芝最新分享的慶生照所見，她身穿一襲剪裁修身的酒紅色露肩亮片魚尾長裙，肩披飄逸薄紗披肩，頭戴精緻水晶皇冠並襯以閃耀鑽飾頸鏈，整體造型華麗高貴、氣場十足。儘管已屆古稀之年，但她的體態依然保持得極為「超弗」，纖腰盈盈一握，臉部肌膚白皙緊緻、幾乎不見歲月皺紋，對著鏡頭展露溫婉大方的招牌甜笑，舉手投足盡顯優雅風韻，令大批網民驚嘆「歲月不敗美人」。

正式迎來73歲生辰。（微博@趙雅芝）
整體造型華麗高貴、氣場十足。（微博@趙雅芝）

自豪年過七十仍有工開

除了逆齡美貌吸睛，趙雅芝的生日長文更展現出過人的大氣與通透。她在文中感性寫道：「11月15日是一年365天中的一天而已，在這一天我在新聞稿的題目裡又長了一歲。因為被太多愛我的人惦念，令這一天變得不尋常。」她回憶去年生日派對上，現場幾千名粉絲齊聲高唱生日歌的震撼場面，「那聲音大到把我緊緊包圍著，現在彷彿都還迴響在耳旁」。近年不少自媒體經常惡意編造她「晚景淒涼、年過七十仍要頻接商演獨力養活大律師丈夫黃錦燊及三名兒子」的悲情劇本，對此趙雅芝未有動怒，反而幽默自嘲反擊：「我也只有在營銷號裡才過得不幸，現實中，有那麼多人愛我、護我、疼我，我又怎麼能夠不幸福呢？」

自豪年過七十仍有工開。（微博@趙雅芝）
趙雅芝幽默自嘲：「我也只有在營銷號裡才過得不幸」。（微博@趙雅芝）

對於外界好奇她為何至今仍活躍於幕前，趙雅芝亦大方剖白心聲，坦言能按照自己自在舒適的節奏工作與生活已十分滿足：「說實話，到現在的這個年紀都仍然能有工作，還是自己喜歡的工作，我是有點驕傲的。也是我的幸運。」文末她更以豁達人生觀寄語大家：「人只要不貪心，生命中所有遇到的人和事，都是饋贈，要相信一切都是最好的安排」。

凍齡功力驚人。（微博@趙雅芝）
坦言能按照自己自在舒適的節奏工作與生活已十分滿足。（微博@趙雅芝）
完全睇唔出已經73歲了。（微博@趙雅芝）
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