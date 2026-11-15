薛家燕拍《真情》僅46歲與姚子羚同齡　吳孟達演胡鐵花未滿30歲

無綫（TVB）經典神劇《真情》至今仍是不少劇迷的集體回憶，近日有網民在社交平台發帖，驚覺當年憑「好姨」一角深入民心的薛家燕，1996年加入劇組時原來僅得46歲，與正在熱播的台慶劇《玫瑰戰爭》中飾演「藍鳳儀」的姚子羚完全同齡，瞬間在網上掀起熱議。

當年憑「好姨」一角深入民心的薛家燕。（電視畫面）

網民驚嘆「好姨」與姚子羚均為46歲

該網民在帖文中感嘆時代變遷，直言當年46歲的薛家燕在劇中飾演羅霖母親，無論造型或神態都極具說服力。反觀現年同樣46歲的姚子羚，無論樣貌抑或身材均保養得宜，實在難以將她與「好姨」的師奶形象聯想在一起。帖文更笑言，現年76歲的家燕姐如今容光煥發，看起來甚至比當年拍劇時更顯年輕有活力，令不少網民大讚其保養技術相當驚人。

姚子羚。（IG@tvb77atelier）

姚子羚幽默回應可接棒演好姨

這場激烈的討論，更意外釣出姚子羚本尊親自留言，展現出極高情商與幽默感：「如果《真情》翻拍，我都可以做好姨！」其風趣的回應隨即獲得網民洗版式激讚。在《玫瑰戰爭》中，姚子羚不僅與陳豪發展出微妙感情線，更是令陳自瑤陷入連番風波的幕後黑手，角色充滿魅力，與當年市井味濃的「好姨」形象大相徑庭。

姚子羚幽默回應可接棒演好姨。（Threads截圖）

昔日演員超齡演出反差極大

隨著話題發酵，一眾網民亦翻出多位經典劇集演員當年的真實拍劇年齡，發現昔日藝人的成熟度與現在同齡藝人反差極大。例如李司棋在2007年拍攝《溏心風暴》演活霸氣「大契」時其實只有56歲，與現時的宣萱同齡。在1995年拍《真情》時更僅得45歲，正正與現時同劇的陳自瑤年紀相若。

李司棋在2007年拍攝《溏心風暴》演活霸氣「大契」時其實只有56歲。（電視截圖）

而「御用媽咪」盧宛茵在《卡拉屋企》演長輩「肥媽」時竟然只有38歲。此外，昔日在《香港81》演街坊「順嫂」的梁葆貞當時亦僅得44歲，比現年51歲的「Man姐」佘詩曼還要年輕。而吳孟達於1979年拍《楚留香》飾演粗獷滄桑的「胡鐵花」時，原來更只有27歲，與現今20多歲的偶像派小生相比可謂反差極大。