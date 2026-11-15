張家輝《絕命法官》擊敗日韓勁敵奪亞洲視帝　幽默感言全場歡呼

昨午（14日）家輝才在香港出席《張家輝大娛樂騷》發佈會，正式公布將於農曆新年期間，首度踏上紅館舞台，舉行一連三場的大型娛樂表演。發佈會結束後，他隨即馬不停蹄，直飛越南胡志明市，連趕兩場，出席同晚於和平劇院舉行的「第31屆亞洲電視大獎」頒獎禮，雖然行色匆匆，但眾望所歸，憑藉主演劇集《絕命法官》，於第31屆亞洲電視大獎勇奪「最佳男主角」，正式榮膺亞洲視帝。

張家輝憑藉主演劇集《絕命法官》，於第31屆亞洲電視大獎勇奪「最佳男主角」。（公關提供）

張家輝勇奪第31屆亞洲電視大獎視帝

得獎後的家輝繼續發揮其幽默本色說出得獎感受：「在哪裏跌倒，就要在哪裏站起來！我終於奪得首個亞洲電視大獎最佳男主角獎盃了！」

早前家輝獲悉入圍時曾笑言：「這個獎我拿定了。」沒想到一撃即中，在越南親手捧起獎座。有粉絲專程飛往越南，手持燈牌為他打氣，見證他得獎的一刻，昨晚全場歡呼，氣氛熱烈。張家輝今次所主演的《絕命法官》改編自以色列劇集《Kvodo》，一個關於法官為了保住兒子，不惜以身試法的故事。這個故事十分出色，每一個版本都是當地的收視保證。

張家輝憑藉主演劇集《絕命法官》，於第31屆亞洲電視大獎勇奪「最佳男主角」。（公關提供）

張家輝憑《絕命法官》力撼各地對手

在眾多版本的「法官」之中，張家輝版本的法官要突圍而出，絕對不容易。劇中，張家輝飾演法官秦譽，一位一向剛正不阿的法官，因為獨子意外撞傷黑幫老大之子，為了保護家人而掩蓋真相，從此捲入情與法的抉擇漩渦。他將一位父親的掙扎、恐懼與崩潰演繹得入木三分，得到亞洲觀眾及評審的認同，實在令人振奮。

張家輝憑《絕命法官》力撼各地對手。（公關提供）

張家輝將於紅館開Show

當晚第31屆亞洲電視大獎頒獎禮星光熠熠，來自亞洲19個國家及地區的演員均有出席，包括來自日本的土屋太鳳、韓國的BE BOYS、新加坡的Michelle Wong及Raynold Tan等。相隔20年再拍電視劇，一拍即封視帝，再加上農曆新年紅館騷好事近，張家輝再次證明，薑愈老愈辣。