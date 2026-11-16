前主播麥詩敏相隔12年再披畢業袍　考獲港中大碩士感嘆時光飛逝

無綫前首席主播麥詩敏2023年離開TVB新聞部後，便轉職主持及KOL，努力經營社交平台，亦是HOY節目《健康關注組》常設主持。事業發展順風順水的她近年更低調重返校園進修，闊別大學校園12年後，近日她終於再次披上畢業袍、戴上四方帽出席人生第二個學位畢業禮，並在社交媒體感性發文抒發心聲，火速引來大批網民洗版送上祝福！

麥詩敏。（IG@glorrrrr）

相隔12年再披碩士畢業袍

麥詩敏在帖文中分享多張畢業禮現場靚相，並難掩興奮地寫道：「正式畢業了！成為香港中文大學營養與食品科學技術理學碩士！上一次是科大12年前的畢業禮，時光走得好快，慶幸一路有家人和你們的陪伴。」字裡行間流露出順利完成碩士課程的喜悅與對身邊人的深切感恩。

相隔12年再戴四方帽。（IG@glorrrrr）

難掩順利完成碩士課程的喜悅。（IG@glorrrrr）

從公開的畢業禮照片所見，麥詩敏身穿莊重的中大碩士畢業袍、頭戴四方帽留影；年過三十的她皮膚白皙緊緻、氣質知性溫婉，對著鏡頭展露燦爛甜笑，狀態之佳與12年前大學畢業時相比幾乎零差別。

恭喜啊！（IG@glorrrrr）

狀態之佳與12年前大學畢業時相比幾乎零差別。（IG@glorrrrr）

麥詩敏與爸爸麥振江父女感情極好。（IG@glorrrrr）

考獲3.65極高GPA展學霸實力

其實向來注重養生健康的麥詩敏，早於2014年已在香港科技大學工商管理學系畢業，此前完成中醫藥膳課程後，因主持健康節目而萌生進一步深造的念頭，毅然報讀中大營養與食品科學技術理學碩士課程。早前宣布完成課程時她曾笑言，相隔12年重返校園感覺十分奇妙，身邊同學幾乎全是「00後」，上堂人人用平板電腦做筆記甚至連筆也不用帶；而她初次應考中期試時雖一度緊張得「好似唔識寫字咁」，最終仍憑實力在首個學期考獲3.65的優異GPA（8科中有7科奪得A或A-），如今正式行畢業禮戴上四方帽，為這段兼顧事業與學業的進修之路畫上圓滿句號。

初次應考中期試時雖一度緊張得「好似唔識寫字咁」。（IG@glorrrrr）