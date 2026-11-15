79歲汪明荃佛山開酒樓騷被指自降身價　人均六百嘆鮑魚金豬

現年79歲的汪明荃（阿姐）近日北上廣東佛山南海舉行音樂會，不過今次場地並非慣常的體育館，而是移師至酒店宴會廳以「晚宴騷」形式進行。有關片段在網上流傳後，一度惹來部分網民質疑阿姐「自降身價」，但隨即引來大批忠實粉絲反擊，大讚她親民又貼心。

汪明荃（阿姐）近日北上廣東佛山南海現身酒店舉行音樂會。（IG@wang_liza）

人均六百幾嘆鮑魚金豬

從網上流出的片段可見，現場擺放了數十張鋪上紅色椅套的圓桌，全場座無虛席，氣氛相當熱鬧。據知，今次晚宴騷以十人一席計算，收費由人民幣6,288元至6,988元不等，即平均每位只需約600多元，便能一邊品嚐脆皮大金豬、清蒸東星斑及陳皮蒸鮑魚等豐富佳餚，一邊欣賞阿姐的現場演出。主辦方更顧及獨自前來捧場的歌迷，貼心安排「拼桌」服務，性價比極高。

汪明荃佛山開酒樓騷菜單曝光。（網上圖片）

汪明荃佛山酒樓騷平均每位只需約600多元。（IG@wang_liza）

阿姐遊走席間十足親民

雖然舞台規模不及紅館，但阿姐的專業態度絲毫沒有打折。當晚她連換多套華麗戰衣亮相，狀態大勇，一出場便贏得全場如雷掌聲。阿姐除了獻唱《萬水千山總是情》等多首名曲外，更主動走落台穿梭於席間，與正在用餐的觀眾握手及自拍。即使被熱情粉絲重重包圍，阿姐依然面帶笑容與大家互動。

汪明荃佛山酒樓騷全場座無虛席，氣氛相當熱鬧。（網上圖片）

汪明荃遊走席間獻唱，與歌迷零距離互動。（IG@wang_liza）

網民：阿姐根本唔志在錢

對於有少數網民質疑阿姐酒樓登台是為了賺錢，不少網民紛紛留言平反，直指以阿姐與丈夫羅家英在圈中的江湖地位及豐厚身家，接騷全因熱愛表演及珍惜與歌迷相聚的機會，更大讚晚宴形式其實非常體貼年長粉絲：「老人家唔使辛苦爬樓梯上山頂位，又唔使日曬雨淋，舒舒服服坐喺度食住飯近距離睇阿姐，呢種先係頂級享受！」

汪明荃穿梭席間與歌迷自拍互動。（小紅書@听说）