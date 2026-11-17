草蜢成員蔡一傑，近日與胞兄蔡一智合體，現身紅磡香港體育館為《衛蘭演唱會2026》擔任表演嘉賓。由於另一成員蘇志威身在外地未能趕及回港，令草蜢罕有地以「三缺一」陣容登場。不過在正式演出前，紅館場外卻發生了一段令人啼笑皆非的小插曲。

草蜢成員蔡一傑，近日與胞兄蔡一智合體，現身紅館為《衛蘭演唱會2026》擔任表演嘉賓。（小紅書@蔡一傑）

蔡一傑紅館外遭誤認「蔡一智」

當日蔡一傑乘車抵達紅館門外時，吸引大批歌迷及路人圍觀。正當他準備步入場館之際，人群中竟有路人對著他大喊其胞兄名字「蔡一智」。面對突如其來的「認錯人」場面，蔡一傑並未黑面，反而展現出極高情商，一邊報以親切微笑，一邊溫柔地糾正對方：「我係蔡一傑。」

蔡一傑抵達紅館門外時，吸引大批守候的歌迷及路人圍觀。（FB@Felix Qin）

面對被叫錯名字，蔡一傑並未黑面反而溫柔地糾正對方。（FB@Felix Qin）

再被誤叫仍大方回應

就在蔡一傑轉身準備走入後台通道時，現場又有人連番大叫：「阿健！阿健！影張相呀！」面對接連被叫錯名字，蔡一傑依然保持從容大方的態度，絲毫沒有動氣，全程保持笑容並向圍觀群眾揮手致意後才步入後台。

再次被叫錯名字，蔡一傑依然全程保持笑容並向群眾揮手致意。（FB@Felix Qin）

網民大讚蔡一傑有禮貌

相關片段在網上流出後迅速引發熱議，不少網民紛紛留言力撐蔡一傑修養極佳，大讚他「好有禮貌，仲有舉手」、「嗌錯名都冇介意，仲會同班人揮手」。與此同時，大批網民亦對現場部分路人的失禮行為表示不滿，直斥連名字都未搞清楚便胡亂大叫極不尊重：「出道咁多年都叫錯名」、「傑同智都未識分，扮粉」、「搞清楚人名先叫人」，甚至有人笑言「就算唔係粉絲都冇可能會認錯」。