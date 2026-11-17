Netflix年度鉅製《夢響年代》（Show Business）將於12月11日上架。韓國兩大頂級巨星宋慧喬與孔劉近日合體，作客由劉在錫主持的YouTube網絡節目《藉口Go》宣傳造勢。節目中，孔劉無意間在宋慧喬面前，大談曾與她相戀的舊愛李炳憲，令現場氣氛瞬間變得微妙。幸憑劉在錫超強的控場能力與宋慧喬的從容應對，成功化解這場「地獄級尷尬場面」，片段曝光後隨即在網絡掀起熱話。



Netflix年度鉅製《夢響年代》（Show Business）將於12月11日上架。（IG@netflixkr）

孔劉無意間在宋慧喬面前，大談曾與她相戀的舊愛李炳憲，令現場氣氛瞬間變得微妙。（微博@李炳憲_Byunghun）

年度鉅製斥資800億韓元 孔劉暢談與李炳憲同檯趣事

由金牌編劇盧熙京執筆的《夢響年代》，製作費高達800億韓元（約4.7億港元），即將於12月11日起分三階段上線。兩位主演為宣傳這部重磅年代劇，早前於《藉口Go》節目中展現了宛如歡喜冤家般的逗趣相處模式。

由金牌編劇盧熙京執筆的《夢響年代》，製作費高達800億韓元（約4.7億港元），即將於12月11日起分三階段上線。（IG@netflixkr）

孔劉與宋慧喬為宣傳這部重磅年代劇，早前於《藉口Go》節目中展現了宛如歡喜冤家般的逗趣相處模式。（IG@netflixkr）

在節目互動中，孔劉回憶起早前出席Netflix韓國十週年晚宴的經歷，笑稱自己或許是年紀漸長，當時自然而然地走向了資歷深厚的李政宰與李炳憲那一桌。孔劉坦言，以往連靠近大前輩都會感到緊張，但如今李炳憲主動關心他的新劇拍攝狀況，並鼓勵他好好與編劇合作，讓他倍感溫暖與安心。

在節目《藉口Go》互動中，孔劉回憶起早前出席Netflix韓國十週年晚宴的經歷。（《藉口Go》截圖）

在節目《藉口Go》互動中，孔劉回憶起早前出席Netflix韓國十週年晚宴的經歷，笑稱自己或許是年紀漸長，當時自然而然地走向了資歷深厚的李政宰與李炳憲那一桌。（《藉口Go》截圖）

劉在錫神救援化解尷尬 喬妹淡定回應「沒有鼻酸」

感性的孔劉接著表示，隨著年紀增長，有時僅是聽到一句簡單的稱讚也能讓人鼻酸（眼濕濕）想哭。語畢，他隨即轉頭對身旁的宋慧喬說：「妳做得很好。」面對這突如其來的感性發言，宋慧喬禮貌性地笑回「謝謝」。

孔劉坦言，以往連靠近大前輩都會感到緊張。（《藉口Go》截圖）

孔劉坦言，以往連靠近大前輩都會感到緊張，但如今李炳憲主動關心他的新劇拍攝狀況，並鼓勵他好好與編劇合作，讓他倍感溫暖與安心。（《藉口Go》截圖）

然而，由於孔劉前一刻才剛大談女方的前男友，現場氣氛一度變得相當微妙。此時，身經百戰的「國民MC」劉在錫立刻敏銳地接話：「慧喬，妳鼻酸了嗎？」宋慧喬則以一句「沒有鼻酸」配合大笑，輕鬆化解了這場尷尬危機。

身經百戰的「國民MC」劉在錫立刻敏銳地接話：「慧喬，妳鼻酸了嗎？」。（《藉口Go》截圖）

宋慧喬則以一句「沒有鼻酸」配合大笑，輕鬆化解了這場尷尬危機。（《藉口Go》截圖）

回顧《All In》20年舊情 網民笑：尷尬到踢被

這段無意踩雷（意外講錯說話）的插曲，讓宋慧喬與李炳憲這段塵封逾20年的戀情再度躍上大眾視線。兩人於2003年因合作經典韓劇《All In真愛賭注》戲假情真，成為轟動一時的亞洲影壇金童玉女，不過這段備受矚目的戀情僅維持約一年半，便於2004年畫上句號。

宋慧喬與李炳憲於2003年因合作經典韓劇《All In真愛賭注》戲假情真。（網上圖片）

宋慧喬與李炳憲這段備受矚目的戀情僅維持約一年半，便於2004年畫上句號。（網上圖片）

時至今日，雙方早已各自在演藝圈奠定頂級巨星地位，但網民看見孔劉在節目上「毫無眼力（不懂察言觀色）」的自然發言，紛紛留言笑稱「孔劉回家一定後悔到不行」、「他睡到半夜可能都會驚醒抽自己（想掌摑自己）」。不過也有粉絲為其解圍，認為時隔逾20年，當事人都早已釋懷。

他睡到半夜可能都會驚醒抽自己（想掌摑自己）。 網民留言

網民看見孔劉在節目上「毫無眼力（不懂察言觀色）」的自然發言，紛紛留言笑稱「孔劉回家一定後悔到不行」。（《夢響年代》預告片截圖）