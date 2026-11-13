Netflix《夢響年代》12.11開播！宋慧喬孔劉首合作　盤點4大看點

Netflix韓國原創年度壓軸劇《夢響年代》（Tantara，又名《慢慢地，強烈地》）正式定檔！這部集結宋慧喬與孔劉2位頂級演員的巨作，將於12月11日迎來首播。全劇共22集，劇情聚焦60至80年代弱肉強食的韓國演藝圈，講述底層小人物在殘酷名利場中追逐夢想的經歷。以下為讀者整合《夢響年代》的4大必看亮點，一文掌握追劇攻略。



Netflix韓國原創年度壓軸劇《夢響年代》（Tantara，又名《慢慢地，強烈地》）正式定檔！（IG@netflixkr）

《夢響年代》這部集結宋慧喬與孔劉兩位頂級演員的時代巨作，將於12月11日迎來首播。（IG@netflixkr）

看點一：宋慧喬孔劉出道多年首度同場飆戲

宋慧喬與孔劉出道多年，今次終於首度在同部劇集交鋒，星級陣容本身已是最大賣點。宋慧喬飾演的女主角「敏子」自幼歷經風霜，為求生存做過各類雜工，其後憑藉強韌意志看準音樂產業的機遇，毅然轉型成為經理人。孔劉則飾演與敏子一起長大的青梅竹馬「東九」，性格難以預測卻對敏子言聽計從，一路默默守護她的夢想。

宋慧喬與孔劉出道多年，今次終於首度在同部劇集交鋒，星級陣容本身已是最大賣點。（《夢響年代》預告片影片截圖）

宋慧喬飾演的女主角「敏子」自幼歷經風霜，為求生存做過各類雜工。（《夢響年代》預告片影片截圖）

在日前釋出的前導預告中，孔劉一句「你變得更漂亮了」的坦率表白，瞬間引爆網絡討論。網上反應極其熱烈，有網民留言：「宋慧喬與孔劉同劇，12月11日來得太慢了！」、「終於等到這對組合，絕對是有生之年系列！」

終於等到孔劉和宋慧喬這對組合，絕對是有生之年系列！ 網民留言

孔劉則飾演與敏子一起長大的青梅竹馬「東九」，性格難以預測卻對敏子言聽計從，一路默默守護她的夢想。（IG@netflixkr）

宋慧喬飾演的女主角「敏子」自幼歷經風霜，為求生存做過各類雜工，其後憑藉強韌意志看準音樂產業的機遇，毅然轉身成為經理人。（IG@netflixkr）

在日前釋出的前導預告中，孔劉一句「你變得更漂亮了」的直球告白，瞬間引爆網絡討論。（《夢響年代》預告片影片截圖）

看點二：鑽石級配角陣容與金牌幕後班底

除2位頂級主演外，配角陣容同樣矚目。女團出身的金雪炫飾演與敏子亦敵亦友的「敏熙」，是2人捧起的第1位歌手；車勝元飾演當年最頂尖的作曲家「吉如」（又譯：吉與），擁有將新人打造成巨星的「點金聖手」；李荷妮飾演懷抱歌手夢的「良子」，是「敏熙」的母親；資深演員羅文姬則出演見盡人情冷暖的「末順」。

女團出身的金雪炫飾演與敏子亦敵亦友的「敏熙」，是孔劉與宋慧喬捧起的第一位歌手。（IG@netflixkr）

車勝元飾演當年最頂尖的作曲家「吉與」，擁有將新人捧成巨星的點金聖手。（IG@netflixkr）

本劇由擅長刻劃普通人情感的《我們的藍調時光》名編劇盧熙京執筆，並由《咖啡王子1號店》導演李允貞執導。2人過去曾於2008年劇集《他們的世界》合作，相隔18年再度聯手，為劇集質素打下強心針。

看點三：追夢年代劇 弱肉強食的韓國演藝圈

《夢響年代》以充滿野心與暴力的60至80年代韓國演藝圈為背景，描寫舞台上的明星與幕後推手，如何在波瀾萬丈的時代洪流中掙扎求存。敏子與東九從貧困童年一路走來，成年後當過侍應及各種雜工，再逐步成為鐵腕經理人，並在結識擁有動人歌聲的敏熙後，踏入唱片產業。

《夢響年代》以充滿野心與暴力的60至80年代的韓國演藝圈為背景，描寫舞台上的明星與幕後推手，如何從波瀾萬丈的歷史隧道中走過。（《夢響年代》預告片影片截圖）

敏子與東九從貧困童年一路走來，成年後當過侍應及各種雜工，再逐步成為初出茅廬的經理人。（《夢響年代》預告片影片截圖）

敏子與東九面對接踵而至的難關，他們毫不退縮、一路向前。（《夢響年代》預告片影片截圖）

預告中，敏子喊出「我一定會成功的」，東九一邊奔跑一邊吶喊「一旦被踩在腳下，就翻不了身了」等台詞，將那個階級流動困難、機會匱乏年代的殘酷與韌性展露無遺。這「一無所有卻奮不顧身」的小人物設定，將引起觀眾強烈共鳴。

一旦被踩在腳下，就翻不了身了。 東九（孔劉飾）

敏子將那個向上流動困難、機會匱乏年代的殘酷與韌性展露無遺。（《夢響年代》預告片影片截圖）

《夢響年代》這群「一無所有卻奮不顧身」的小人物設定，勢必引起觀眾強烈共鳴。（《夢響年代》預告片影片截圖）

看點四：4.7億天價製作費 分三週足本上線

據悉，這套劇製作費高達800億韓元（4.7億港元），拍攝期長達約1年，屬大製作規模。劇集被列為19禁（TV-MA，只准成年觀眾收看），預告已見歌舞廳、街頭等場面，年代質感極為濃厚。對喜愛時代劇及期待宋慧喬與孔劉擦出火花的觀眾而言，是年底可追之選。

製作方面，這套劇據報製作費高達800億韓元（約4億人民幣，4.7億港元），拍攝期長達約一年，屬大製作規模。（《夢響年代》預告片影片截圖）

《夢響年代》分級為19禁（TV-MA，只准成年觀眾收看），預告已見歌舞廳、街頭等濃烈年代質感。（《夢響年代》預告片影片截圖）

《夢響年代》全劇共22集，將分三個階段於Netflix全球上線，每逢星期五更新：

12月11日推出第一部分（第1至8集）

12月18日第二部分（第9至15集）

12月25日第三部分（第16至22集）。

《夢響年代》全劇共22集。（《夢響年代》預告片影片截圖）

《夢響年代》全劇共22集，將分三個階段於Netflix全球上線。（《夢響年代》預告片影片截圖）

《夢響年代》預告片：