《夢響年代》孔劉宋慧喬首度合體！劉在錫節目超甜金句掀全網熱議

Netflix年度壓軸韓劇《夢響年代》將於12月11日上架，兩大主角宋慧喬與孔劉近日驚喜合體，作客劉在錫主持的網上節目《藉口Go》為新劇造勢。二人在節目中大展默契，一段關於「覺得自己很普通」的從容對談，因孔劉一句「你不是，我也不是」而迅速在網絡瘋傳。這段互動不僅獲網民大讚「火花十足」，更令外界對這部以60至80年代韓國演藝圈為背景的百億大製作期待值大增。



Netflix年度壓軸韓劇《夢響年代》將於12月11日上架，兩大主角宋慧喬與孔劉近日驚喜合體，作客劉在錫主持的網上節目《藉口Go》為新劇造勢。（IG＠netflixkr）

孔劉與宋慧喬在節目中大展默契，一段關於「覺得自己很普通」的從容對談，因孔劉一句「你不是，我也不是」而迅速在網絡瘋傳。（IG＠netflixkr）

綜藝節目展默契 孔劉一句金句熱爆網絡

在《夢響年代》宣傳期間，宋慧喬於節目中聊起在國外被遊客認出圍觀的經歷，坦言「有時覺得自己只不過是個普通人」。她話音未落，身旁的孔劉立刻湊近並擺手否定，篤定地回應：「不是，你不是我也不是。」宋慧喬聽罷相視而笑，點頭感慨。這段真情流露的互動，展現了兩位頂級演員之間絕佳的默契與惺惺相惜。

覺得自己只不過是個普通人。 宋慧喬坦言

不是，你不是我也不是。 孔劉回應

在《夢響年代》宣傳期間，宋慧喬於節目中聊起在國外被遊客認出圍觀的經歷，坦言有時覺得自己「其實覺得自己都只不過是個普通人」。（《藉口Go》影片截圖）

她話音未落，身旁的孔劉立刻湊近並擺手否定，篤定地回應：「不是。」（《藉口Go》影片截圖）

宋慧喬聽罷相視而笑，點頭感慨。（《藉口Go》影片截圖）

片段播出後，不少網民大讚這對組合「極具火花」，留言表示：「有時候我們都會在某個瞬間覺得自己很普通、很渺小，但得到一個同樣具份量的人如此篤定地理解與肯定，真的很暖心。」亦有人點出：「這不是單方面吹捧，而是兩個站在頂峰的人互相肯定，這就是高級的互相認可，比客套式誇獎甜太多了！」不少劇迷直言，單看這短短幾秒的火花，彷彿已經能預見他們在新劇中充滿張力的對手戲。

有時候我們都會在某個瞬間覺得自己很普通、很渺小，但得到一個同樣具份量的人如此篤定地理解與肯定，真的很暖心。 網民留言

孔劉立刻湊近並擺手否定，篤定地回應：「你不是我也不是。」（《藉口Go》影片截圖）

宋慧喬聽罷相視而笑。（《藉口Go》影片截圖）

投資800億韓元 重現演藝圈殘酷生存戰

這種勢均力敵的化學反應，正好與二人首度合作的新劇氛圍互相呼應。《夢響年代》製作費高達800億韓元（約4億人民幣，約4.7億港元），由《我們的藍調時光》金牌編劇盧熙京執筆、《咖啡王子1號店》導演李允貞執導。全劇共22集，背景設定在充滿野心與暴力的1960至1980年代韓國演藝圈，講述一群一無所有的小人物，如何在名利場中奮不顧身追逐夢想。

《夢響年代》製作費高達800億韓元（約4億人民幣，約4.7億港元），由《我們的藍調時光》金牌編劇盧熙京執筆、《咖啡王子1號店》導演李允貞執導。（IG＠netflixkr）

《夢響年代》全劇共22集，背景設定在充滿野心與暴力的1960至1980年代韓國演藝圈，講述一群一無所有的小人物，如何在名利場中奮不顧身追逐夢想。（IG＠netflixkr）

宋慧喬在劇中飾演歷經風霜、堅韌果敢的女主角「敏子」；孔劉則飾演與她一同長大、性格難以捉摸卻對她言聽計從的青梅竹馬「東九」（又譯：東久）。兩人在劇中不僅是追夢路上的戰友，更有著深厚的情感羈絆。除了男女主角，劇集更集結金雪炫、車勝元及李荷妮等華麗演員陣容，《夢響年代》被列為19禁級別，將分三個階段於12月11日、18日及25日在Netflix陸續上架，勢成今年年末不容錯過的佳作。

除了男女主角，《夢響年代》更集結金雪炫、車勝元等華麗演員陣容。（IG＠netflixkr）

孔劉與宋慧喬在《夢響年代》中不僅是追夢路上的戰友，更有著深厚的情感羈絆。（IG＠gongyoo_ni）