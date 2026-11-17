現年45歲的「凍齡男神」關智斌（Kenny），在演藝圈打滾長達23年，多年來憑藉零架子的親民作風與彷彿吃了防腐劑的帥氣外貌，深得廣大樂迷愛戴。日前，他終於迎來演藝生涯的重要里程碑，隆重舉行入行以來首個官方粉絲見面會，與數百名風雨同路多年的「朋友仔」近距離聚首。向來寵粉無極限的Kenny，當日不顧工作人員擔憂其體力透支，毅然堅持與全場數百名粉絲逐一簽名及合照。他更在台上大爆與粉絲私下「相愛相殺」的爆笑日常，甚至豪言未來計劃親自領軍帶隊與粉絲去旅行，現場氣氛溫馨又熱鬧。

關智斌入行23年首辦粉絲見面會。（公關提供）

寵粉無極限堅持數百人逐一合照簽名。（公關提供）

入行廿三載終為粉絲「築起安樂窩」

談及今次舉辦首個官方粉絲團「成立日」聚會，關智斌坦言整件事感覺極為夢幻，甚至令他一度有點不敢置信：「入行廿幾年，一直都覺得自己好幸運，有一班朋友仔默默喺背後支持，但從來未試過正式為自己成立一個屬於我哋嘅官方粉絲團。」他感性形容，今次站在見面會舞台上的心境與舉行大型個人演唱會截然不同，少了一份距離感，反而像邀請了一大班認識多年的老友到家中作客，既親切又真實，總算正式為大家建立了一個名副其實的「屋企」。

回顧當日最觸動心弦的時刻，Kenny表示在台上望向台下時，赫然看見不少從他初出道、當年還穿著校服追星的忠實舊面孔，如今已各自成家立室，甚至帶著小朋友一同前來撐場。同時場內亦有不少近年才被他圈粉的新朋友，新舊面孔聚首一堂卻毫無隔膜。他特別難忘在簽名環節時，有粉絲激動地向他吐露心聲：「等咗廿幾年，終於等到入會呢一日！」Kenny直言聽到這句話的剎那不禁眼眶泛淚，深深體會到這份跨越二十載的長情陪伴，絕對是「用錢都買不到」的無價之寶。

首個官方粉絲團「成立日」聚會。（公關提供）

關智斌堅持逐一合照兼獻唱私房歌單

為了報答一眾「朋友仔」多年來的死心塌地，Kenny在籌備見面會初期便向團隊提出了一個堪稱「不可能的任務」——堅持必須安排「全場逐一合照及簽名」的互動環節。據悉，當日到場人數多達數百人，工作人員一度擔心流程過於緊湊，甚至憂慮會令他體力透支，但他依然一意孤行：「好多fans可能專登向公司請假、甚至由外地買機票飛過嚟支持，我唔想大家只係遠距離望我一眼揮個手就走。」他希望能夠把握機會親自向每位粉絲道謝並進行眼神交流，讓對方真切感受到他的心意。除此之外，他當日亦特意打破常規，捨棄平日商演必唱的首本名曲，精心挑選了一批最能代表自己心聲的私房歌單現場演繹，誠意爆燈。

堅持逐一合照。（公關提供）

預告下次搞旅行親任導遊兼攝影師

雖然聚會場面感人肺腑，但幽默感十足的Kenny亦不忘大爆自己與粉絲的相處模式向來是「相愛相殺」：「佢哋平時好鍾意喺網上整我啲『黑圖』，或者專門Cap我啲奇怪表情包，成日笑我係『偶像包袱零負擔』。」不過搞笑歸搞笑，他感性指出彼此之間一直存在著一個無形約定，就是各自在生活與事業崗位上努力打拼，每次重聚都能見證對方成為更好的人。

隨着首個見面會圓滿落幕，Kenny興奮預告這僅僅是一個全新起點。既然專屬大家的「屋企」已經落成，接下來將會籌辦更多元化的聚會活動，目前正與團隊積極商討舉行小型音樂會、結伴做義工回饋社會、一起做運動甚至舉辦露營野餐。他更在尾聲拋出終極重磅福利，笑言：「至於同fans去旅行就真係要好好計劃吓，如果成事嘅話，我一定會負責做埋導遊同攝影師，親自帶大家去食好嘢同影靚相！」