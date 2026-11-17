現年57歲的樂壇一代天后彭羚（Cass），自婚後淡出幕前多年來一直深居簡出，極少現身公開場合，惟熱愛運動與養生的她不時透過社交平台分享生活點滴。近日，彭羚上載一張與海外導師及同班學員的大合照，相中的她無畏歲月痕跡大方以全素顏示人，長年堅持鍛鍊。其身形依然緊緻健美、零半點贅肉，完美示範何謂「優雅地老去」。彭羚亦感性宣布，經過整整十年的沉澱與苦練，自己已正式榮升為禪柔運動（Gyrokinesis）實習導師，並預告將於2027年春天正式開班授徒，將十年所學傾囊相授。

彭羚公布新動向。（IG@casslamb）

榮升禪柔運動實習導師。（IG@casslamb）

彭羚零濾鏡素顏近照曝光，狀態極佳。（IG@casslamb）

隨大師進修預告2027年春天開班

彭羚在帖文中感性宣布喜訊，透露自己已正式榮升為禪柔運動（Gyrokinesis）的實習導師，正式邁向培訓未來師資的新階段。她深情回顧這段心路歷程：「這是一場歷時十年的蛻變，很高興自己當初沒有急於求成，因為現在我知道自己真的準備好去培訓未來的導師。」她憶述過去疫情期間，自己只能每天對著客廳螢幕上網課苦練，如今終於能親身飛往外地與大師Jackson Kellogg共處一室，親歷其現場指導，直言那種震撼與感動簡直不可思議。

在為期9天的密集基礎課程中，彭羚與來自各地的未來培訓導師（Master Trainers）、準導師（Pre-Trainers）及學員朝夕相對、共同切磋。她形容這段日子自己彷彿「被寵壞了」，衷心感謝團隊營造出充滿安全感的氛圍，讓每個人都能毫無保留地展現最真實的自我，形容這份教學相長的經歷既獨特又無價。她更滿懷期待地預告將於2027年春天正式開班授徒，將過去十年累積的心得與所學傾囊相授。

彭羚與大師Jackson Kellogg。（IG@casslamb）

事業巔峰急流勇退嫁林海峰

回顧彭羚輝煌的歌唱生涯，她曾憑藉〈讓我跟你走〉、〈小玩意〉及翻唱經典〈如風〉等無數金曲紅遍大江南北，橫掃各大樂壇頒獎禮殊榮。然而在1998年正值事業如日中天之際，重家庭的她毅然選擇急流勇退、告別五光十色的舞台，與知名DJ兼藝人林海峰步入婚姻殿堂，婚後先後誕下兩名寶貝女兒，全心全意相夫教子。

雖然全面退出娛樂圈，但彭羚的退隱生活卻比以往更加充實精彩。向來注重身心靈修養的她，近年醉心鑽研禪柔運動，憑藉過人毅力成功考獲專業導師執照。平日她不時在社交平台上載居家練習與教學短片。更難能可貴的是，彭羚不僅自己收穫健康體魄，更積極將所學回饋社會，早前便曾以義工身份親自開班，免費指導一群乳癌康復者進行禪柔伸展訓練，協助她們在抗癌路上重拾身體力量與內在自信，善舉備受讚賞。

彭羚林海峰與黃偉文合照。（IG@concertyy）