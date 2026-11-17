韓國人氣女團IVE成員張員瑛（又譯：張元英）昨日（16日）旋風式訪港，現身香港迪士尼樂園聖誕亮燈儀式。大批粉絲頂著午後艷陽提早數小時入園「霸位」，惟張員瑛在台上僅露面約25分鐘便離場，且未有接受傳媒訪問。網上隨即瘋傳她為了趕機而「急改機票」，雖然最終證實她只是在閉園後留在樂園遊玩，但她凌晨即趕赴機場返回首爾，依然令粉絲極度心痛，矛頭直指經理人公司Starship（星船）娛樂安排的「死亡行程」。



張員瑛昨日（16日）到香港迪士尼出席聖誕揭幕活動。（盧振輝 攝）

張員瑛凌晨即趕赴機場返回首爾。（X@Daisy_Lnn）

廣東話冧粉絲 旋風現身惹「急走」疑雲

張員瑛傍晚約6時身穿紅色蝴蝶結短裙現身香港迪士尼樂園美國小鎮大街，與卡通人物高飛（Goofy）一同為聖誕樹點燈。她全程掛著甜美笑容大派臉頰心心、招牌單眼放電及飛吻，並入鄉隨俗以廣東話打招呼：「大家好，我係張員瑛」，瞬間炒熱現場氣氛。

張員瑛身穿一襲蝴蝶結短裙，勁騷長腿。（盧振輝 攝）

張員瑛頻頻揮手，更識做地大派臉頰愛心、招牌單眼及飛吻，甜蜜度滿分。（盧振輝 攝）

據了解，張員瑛當日僅亮相約25分鐘便離開。由於未有安排任何傳媒訪問，網上隨即流傳她為趕回韓國而「改機票急走（改簽機票急走）」的說法，令不少由中午已開始頂著烈日霸位等候的粉絲感到失落，直言「感覺她剛來就走了」。

網上隨即流傳張員瑛為趕回韓國而「改簽急走（改機票急走）」的說法。（X@Daisy_Lnn）

張員瑛於今日（17日）凌晨現身香港國際機場，乘搭凌晨機返回韓國繼續緊湊的行程。（X@Daisy_Lnn）

閉園獨玩機動遊戲 凌晨機返韓惹擔憂

雖然「改簽」傳聞鬧得熱烘烘，但據《橙新聞》報道及張員瑛個人的Instagram限時動態顯示，她其實在官方活動結束及閉園後，獨自留在園內體驗機動遊戲放鬆。然而，短暫的減壓時間過後，她於今日（17日）凌晨現身香港國際機場，乘搭凌晨機返回韓國繼續緊湊的行程。這趟來去匆匆的香港行，足見其工作密度之高。

張員瑛心情大靚，全程笑容滿面。（盧振輝 攝）

張員瑛其實在官方活動結束及閉園後，獨自留在園內體驗機動遊戲放鬆。（IG@for_everyoung10影片截圖）

網民痛批經理人公司 翻出過往倦態

張員瑛的極端日程安排再度觸發粉絲的憂慮與不滿。有網民翻出她過往的「非人生活」紀錄：她曾透露在拍攝MV時連續熬夜至凌晨3時，僅睡約50分鐘便要參加軍訓綜藝《前科者》拍攝，隨後再飛往德國柏林參加Lollapalooza音樂節演出。而在早前韓國音樂頒獎禮中，她更被鏡頭捕捉到閉眼打瞌睡的畫面。

張員瑛曾透露在拍攝MV時連續熬夜至凌晨3時。（網上圖片）

在早前韓國音樂頒獎禮中，張員瑛更被鏡頭捕捉到閉眼打瞌睡的畫面。（網上圖片）

儘管她長年被外界盛讚為「人間芭比」與敬業代表，但長期缺乏睡眠的倦態仍讓支持者心疼不已。不少網民在討論區留言痛批經理人公司：「她需要的是休息而不是無休止的亮相」、「看她連覺都睡不好真的很心疼」，強烈呼籲公司應給予藝人合理的作息時間。

張員瑛長年被外界盛讚為「人間芭比」與敬業代表。（IG@for_everyoung10）

張員瑛長期缺乏睡眠的倦態仍讓支持者心疼不已。（IG@for_everyoung10）