現年36歲的實力派歌手谷婭溦（Vivian）於11月11日在社交平台發表長文，正式宣布與TVB圓滿完約，結束長達11年的賓主關係。消息一出隨即引起圈中好友及大批樂迷關注，不少人留言關心其動向。谷婭溦其後再度發文派定心丸，強調自己只是完成與TVB的合約，並非退出樂壇，更透露早於兩年前已簽約新唱片公司並成立個人工作室。

谷婭溦宣布約滿離巢TVB。（IG@viviankoomei）

再度發文澄清並非離開樂壇。（IG@viviankoomei）

澄清非退出樂壇 大派定心丸

由於離巢長文語氣感性並寫下「江湖再見」，不少圈中好友及大批歌迷誤以為她有意淡出幕前甚至退出樂壇，紛紛傳訊息表達關心與擔憂。為免外界繼續誤會，谷婭溦隨即再度發文向支持者大派定心丸，明確澄清自己只是圓滿完成與TVB的合約，並非離開樂壇，更感性強調「唱歌呢件事，從來都冇停低過」。

她同時首度公開未來事業版圖，透露早於兩年前已簽約新唱片公司，並成立屬於自己的經理人及製作公司「谷婭溦工作室」，全方位主導往後的音樂創作、歌曲發行及舞台演出計劃。她表示一段旅程圓滿落幕正是全新開始，未來會以更成熟從容的狀態繼續寫歌、唱歌及推出更多新作品，呼籲樂迷無需擔心。

親揭兩年前已部署新動向。（IG@viviankoomei）

隻身來港零人脈打拼 曾自卑崩潰想放棄

谷婭溦坦言，外界只看到她在台上唱歌、做節目及擔任評審的光鮮一面，但作為一個零根基、零人脈、零資源的「港漂」新人，背後承受了無數孤獨與辛酸：「初來香港的時候，語言未完全通透、生活節奏急促、圈子陌生，遇到壓力的時候、遇到質疑的時候、遇到舞台挫敗、工作低谷、情緒崩潰的時候，身邊沒有家人、沒有依靠、沒有可以隨便傾訴的人。」她直認無數個夜晚收工回家都要獨自面對焦慮，甚至試過自卑、自我懷疑及想放棄，全靠咬緊牙關撐到今天。

儘管過程充滿高低起伏，谷婭溦仍對娘家表達深切謝意，感謝TVB給予舞台、曝光率與成長土壤，亦感激多年來提攜及信任她的監製、前輩與工作團隊，讓她由一個只喜歡唱歌的女生，蛻變成更獨立、堅韌的藝人。

谷婭溦曾自卑崩潰想放棄。（葉志明攝）

任《中年好聲音》評審受注目

效力TVB的11年間，谷婭溦憑藉紮實唱功獻唱過多首大熱劇集歌曲，包括《使徒行者2》插曲《安守本份》、《香港愛情故事》片尾曲《哭牆》、《陀槍師姐2021》片尾曲《習慣》及《婚後事》片尾曲《阿拉斯加海灣》等，並多次在《勁歌金曲頒獎典禮》奪得「華語金曲獎」及「勁歌金曲獎」。

近年她亦積極參與歌唱選秀節目《中年好聲音》系列，先在第二季擔任導師並帶領學員古淖文奪冠，榮升「冠軍導師」。其後更「升呢」出任《中年好聲音3》及《中年好聲音4》評審，專業點評備受觀眾關注。