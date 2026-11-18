有「旅遊達人」之稱的梁芷珮（Christy），近年憑主持TVB《潮什麼》系列人氣急升，經常周遊列國帶觀眾睇世界。近日梁芷珮在社交平台分享喜悅，透露13歲的小女兒Kasey首次「離媽別井」，獨自隨學校出發遠赴韓國進行考察（Field Trip），更上載多張母女合照及愛女在當地的近照。

梁芷珮13歲的小女兒Kasey首次獨自隨學校出發遠赴韓國進行考察（Field Trip）。（IG@imchristyleung）

五官「神複製」猶如兩姊妹

從梁芷珮上載的照片可見，出發當日兩母女在機場頭貼頭合照猶如兩姊妹。素顏上陣、頭戴Cap帽的Christy展露招牌燦爛笑容，而身旁的女兒則身穿黑白波點運動外套配以斯文眼鏡，五官精緻清秀。無論是臉型輪廓還是眉眼神韻，Kasey都簡直與媽咪「神複製」。

無論是臉型輪廓還是眉眼神韻，Kasey都簡直與媽咪「神複製」。（IG@imchristyleung）

梁芷珮13歲細女獨自出境

在另一段出發片段中，Kasey手推行李箱，在機場閘口前活潑地向鏡頭揮手道別，表現相當獨立淡定。見證愛女漸漸長大，梁芷珮在帖文中難掩不捨又自豪的心情，感性寫道：「阿妹第一次離媽別井，跟學校field trip去韓國，13歲就做旅遊達人喇…其實我好想靜雞雞跟住去扮巧遇，阿妹話：『阿媽，我今次玩完帶返你去玩啦！』呀..我啲細路又大了一件啦…」

Kasey手推行李箱向媽咪揮手道別。（IG@imchristyleung）

Kasey大嘆當地著名的街頭魚餅及參觀特色便利店，全程玩得相當盡興。（IG@imchristyleung）

網民洗版激讚Kasey高顏值

抵達韓國後，Kasey與同學們迅速融入當地生活，不僅在古雅建築前開心合照，又大嘆當地著名的街頭魚餅及參觀特色便利店，全程玩得相當盡興。在另一張於韓國當地拍攝的照片中，Kasey脫下眼鏡，換上一身純白毛絨外套，長長的睫毛與小巧櫻桃嘴盡顯青春少女味。帖文一出亦吸引大批網民及圈中好友留言大讚：「阿妹大個女啦，同媽咪成個餅印咁！」、「完全遺傳晒媽媽嘅靚樣同旅遊細胞」，紛紛大讚Kasey愈大愈靚女。

Kasey愈大愈靚女。（IG@imchristyleung）