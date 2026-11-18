韓國女團BESTie早於2018年正式解散，豈料相隔8年後竟憑2013年舊作〈Love Options〉（戀愛的條件）奇蹟翻紅。四位成員蕙妍、U-JI、多惠及海嶺上月驚喜宣布重組後，剛於11月13日至15日一連三日登上韓國KBS《音樂銀行》、MBC《Show! 音樂中心》及SBS《人氣歌謠》三大打歌節目。打歌舞台上全開麥穩定唱功與凍齡美貌大獲好評，舞台影片火速突破1,400萬點擊。歌曲更席捲香港及亞洲多地音源榜，氣勢一時無兩。

BESTie（(IG@bestie_ofcl）

BESTie舊歌翻紅衝上全球榜

由知名製作人勇敢兄弟操刀的〈Love Options〉（戀愛的條件）於2013年10月推出，歌詞幽默道出女生對理想型的種種要求，副歌旋律相當洗腦。今年夏天有網民將新生代女團Hearts2Hearts的舞台片段配上此曲，意外在TikTok及Instagram Reels掀起挑戰熱潮。歌曲隨即在各大音源榜上演「逆襲神話」，不但衝上韓國Melon TOP 100第5位，更強勢殺入香港Apple Music及iTunes三甲，並登上香港YouTube熱門歌曲榜第4位，在本地樂迷間掀起熱話。

BESTie〈Love Options〉（戀愛的條件）於2013年10月推出。（影片截圖）

BESTie時隔13年歌曲逆襲爆紅。（影片截圖）

出道五年解散合體舞台掀回憶殺

BESTie於2013年7月以單曲〈Pitapat〉出道，團名寓意成為樂迷的「Best Friend」。歌曲翻紅後，不少新生代樂迷好奇如此洗腦的作品為何當年被埋沒。事實上，2013年韓國樂壇正值「神仙打架」的黃金盛世，〈Love Options〉推出時撞正多隊當紅女團接連派台代表作，包括少女時代〈I Got A Boy〉、Apink〈NoNoNo〉、SISTAR〈Give It To Me〉、f(x)〈Rum Pum Pum Pum〉、Girl's Day〈Expect〉及2NE1〈Missing You〉；男團方面亦有EXO〈Growl〉、SHINee〈Dream Girl〉以及CNBLUE〈I'm Sorry〉等金曲輪流稱霸各大音樂節目與音源榜。在強敵環伺下，BESTie雖擁不俗實力仍難以突圍，最終隨成員約滿離巢於2018年解散。

BESTie（IG@dahye0612）

BESTie四位成員身高背景起底

BESTie｜蕙妍（Hyeyeon）

蕙妍（IG@yoni2_）

IG：@yoni2_ 出生日期：1990年12月8日

身高：165cm

本名姜蕙妍（Kang Hyeyeon）在隊中兼任隊長與主唱，早年曾以藝名「Dami」隨女團EXID初代陣容出道，退團後於2013年轉投BESTie再戰樂壇。組合解散後，她成功轉型做韓國演歌（Trot）歌手，並以本名出戰選秀節目《明天是Miss Trot 2》，憑藉甜美外型與活潑台風獲封「演歌松鼠」。

BESTie｜U-JI（鄭有智）

U-JI（IG@__yudidi_）

IG：@__yudidi_ 出生日期：1991年1月2日 身高：168cm

本名鄭有智（Jung Yuji）的U-JI同樣是EXID初代成員出身，作為BESTie最具代表性的實力唱將，向來以寬廣音域及震撼高音見稱。昔日組合停止活動後，她除了推出個人音樂作品，更將事業重心轉戰音樂劇界，曾參演迪士尼音樂劇《冰雪奇緣》，以及《鐘樓怪人》、《凡爾賽玫瑰》等多部大型舞台作品磨練唱功。

BESTie｜多惠（Dahye）

多惠（IG@dahye0612）

IG：@dahye0612 出生日期：1993年6月12日

身高：168cm

本名宋多惠（Song Dahye）的多惠是四人中唯一未曾加入EXID的成員，在團內擔當饒舌、舞蹈及副唱。團體解散後，她以個人歌手身分發歌之餘，亦積極經營YouTube頻道及亮相綜藝節目。她2023年曾參演人氣戀愛真人騷《換乘戀愛3》，坦率公開與前男友長達13年的感情故事而再度人氣急升。

BESTie｜海嶺（Haeryung）

海嶺（IG@haeryung_na_）

IG：@haeryung_na_

出生日期：1994年11月11日

身高：168cm

本名羅海嶺（Na Haeryung）的海嶺是隊中年紀最小的「忙內」，兼任門面、歌唱及舞蹈擔當。童星出身的她早年亦曾是EXID初代成員，其後於2013年加入BESTie重新出發。組合活動結束後，她全面專注演員事業，並曾以藝名「Handara」接拍多部電視劇。