二代女團BESTie破除30歲焦慮！遭埋沒13年的神曲爆紅登Melon前十

一首於2013年發行的舊歌，竟在13年後拯救了已解散8年的女團。BESTie近期逆襲回歸舞台，4位成員以純熟的成熟魅力，以及震撼全網的凍齡狀態踏上舞台。該演出影片在半日內衝破百萬點擊，韓網亦一面倒盛讚「比當年更美。」



BESTie是在二代女團神仙打架時期中的遺珠之一，她們亦真實地證明年齡不代表一切，只要對自己有信心，在人生任何階段都能發光發熱。



BESTie13年後逆襲登榜單

近日網友將BESTie的舊作〈Love Options〉配上新團舞蹈，洗腦旋律迅速在社交平台爆紅，更衝上「Melon TOP100」第14位，在多個亞洲地區榜單強勢奪冠，寫下音源逆襲神話。

BESTie13年後逆襲登榜單 (IG@bestie_ofcl)

BESTie成團背景

BESTie在2013年由蕙妍、UJI、多惠與海嶺組成出道，團名取自「Best Friend」，然而團體在2015年後再無新作，2017年UJI與多惠率先解約，隨後公司經營困難，2018年四人各散東西。

BESTie成團背景 (Getty Images)

BESTie四個人四條路

這些年她們並沒有消失：蕙妍轉型Trot韓國歌謠歌手，登上節目《Miss Trot 2》；UJI持續演出音樂劇；多惠透過《換乘戀愛3》打開大眾知名度；海嶺則以演員身分活動，改用藝名韓多蘿。

BESTie成員多惠在經紀公司倒閉後，透過《換乘戀愛3》打開大眾知名度。(IG@dahye0612)

BESTie重踏舞台

10月31日的《Show! 音樂中心》舞台，是BESTie時隔約11年再度以完整體登上音樂節目。四人手握麥克風、動作整齊度與歌唱穩定度絲毫沒有生疏，影片公開僅半日已破百萬觀看。

BESTie重踏舞台 (IG@dahye0612)

回憶，殺個措手不及

韓網反應集中在同一件事：她們看起來比13年前更吸引。有網民說：「30代做現役偶像完全可行」，亦有感嘆：「二代團獨有的魅力」，也有人直言：「不是時隔太久重聚，根本像是剛回歸。」

回憶，殺個措手不及 (Getty Images)

30歲BESTie的成熟御姐感

平均年齡34歲的她們比出道時更具自信魅力，這種從容優雅的「御姐感」，徹底顛覆傳統女團的年齡框架，四人的完美狀態讓許多女網民直言：「不再害怕面對30歲」，有自信都能綻放美麗優雅姿態。

30歲BESTie的成熟御姐感 (Getty Images)

BESTie沒有侵略性的一次翻身

當年BESTie身處2NE1、少女時代、Wonder Girls 等女團混戰的二代盛世，因此被形容為「紅歌不紅人」的遺珠之一。而在13年後被年輕聽眾「重新發現」後，一首當年被埋沒的二代神曲能再被翻播。