隨著二代、三代K-POP經典歌曲在社群與短影音平台掀起「考古熱」，實力派女團BESTie也憑藉2013年推出的〈Love Options〉（戀愛的條件）迎來音源逆襲。歌曲中洗腦的「嘟嘟嘟」旋律再度受到關注，成員們穩定的唱功、平均身高超過168公分的身材比例，以及成熟自信的「御姐風」形象，也讓BESTie成為近期話題。



除了BESTie，二代、三代K-POP時期也有不少女團以修長身形、名品美腿和成熟性感的舞台風格受到喜愛。這次就帶大家回顧那些年以長腿與御姐魅力受到矚目的K-POP女團，重溫她們的經典舞台！

K-POP長腿女團有誰？

盤點6個KPOP「長腿御姐」女團（01製圖）

+ 7

1. 少女時代

2007年出道的少女時代，由太妍、Sunny、Tiffany、孝淵、俞利、秀英、潤娥、徐玄組成，出道初期則為9人團體，成員還包括潔西卡。其中，憑藉修長的身材比例成為團體的一大特色。2009年推出的〈Genie（說出你的願望）〉更是經典代表作，成員身穿俐落海軍風制服、搭配高跟鞋，以整齊劃一的「踢腿舞」展現修長美腿，也讓少女時代成為K-POP長腿女團的代表之一。

2. After School

2009年出道的After School，採畢業入學制更替成員，歷代成員包括嘉熙、正雅、珠妍、U-IE、Raina、Nana、Lizzy、E-Young與佳恩等。團體以平均身高接近170公分的修長比例聞名，也是早期「模特兒偶像」的代表。隊長嘉熙擁有結實的腹肌與健美身材，Nana以精緻五官和修長美腿受到關注，U-IE則憑藉健康勻稱的「蜜大腿」形象打開知名度。此外，代表作〈First Love〉以鋼管舞為表演亮點，展現團體成熟又具力量感的舞台風格。

3. BESTie

2013年出道的BESTie，由蕙妍、有智、多惠與海嶺組成，以修長身材和成熟性感的形象受到關注。代表作〈Love Options〉中，成員搭配高跟鞋，以俐落的舞蹈動作展現成熟魅力。團體於2018年正式解散，成員各自發展。近期〈Love Options〉再因短影音平台帶動翻紅，也讓BESTie重新受到關注。

4. SISTAR

2010年出道的SISTAR，由孝琳、寶拉、韶宥與多順組成，憑藉健康性感的形象成為「夏日女王」。不同於當時主流的纖瘦風格，SISTAR以小麥色肌膚、緊實身材展現健康美，其中標誌性的「芭比美腿」更成為團體特色。無論是〈Touch My Body〉的活力舞蹈，還是〈GiveIt To Me〉的性感編舞，都展現出成員俐落的舞蹈線條與舞台魅力。

5. AOA

2012年出道的AOA，初期採樂團與舞蹈雙重編制，成員包括智珉、草娥、酉奈、惠晶、珉娥、雪炫與澯美，另有鼓手有慶。隨著〈Miniskirt〉、〈Short Hair〉、〈Likea Cat〉等歌曲走紅，AOA以包臀窄裙、高跟鞋搭配「拉鍊舞」等編舞，展現修長腿部線條與性感舞台魅力，也成為K-POP性感長腿女團的代表之一。團體活動停擺後，成員各自發展，有人轉往戲劇演出，也有人持續投入個人音樂與其他領域。

6. Girl's Day

2010年出道的Girl's Day，由素珍、Yura、珉雅與惠利組成，出道初期曾有智海、黃智善與李智仁等成員。團體以勻稱身材與成熟性感的風格受到關注，修長美腿也是舞台特色之一。代表作〈Something〉中，成員身穿高衩長裙，搭配撩裙襬的舞蹈動作，展現優雅又性感的舞台魅力；〈Expect〉則以經典吊帶褲造型與俐落舞步，呈現活力十足的風格。團體於2019年合約到期後，成員各自發展演藝事業，持續活躍於戲劇、綜藝及個人活動。

延伸閱讀：盤點10大韓國經典女團 第5成員自殺粉絲爆喊 冠軍係韓迷至愛（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 20

延伸閱讀：

BESTie 憑〈愛情條件〉翻紅！偶像年齡再掀討論，網友：「讓該讀書的回去讀書！」

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】