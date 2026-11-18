ViuTV翻拍經典日劇《悠長假期》備受全城矚目，近日劇組陸續釋出最新製作特輯，曝光更多拍攝花絮。當中被視為全劇亮點兼極具難度的致敬戲份——男主角Edan（呂爵安）的關鍵鋼琴比賽場口，更成為網民熱議焦點！



ViuTV近日陸續釋出《悠長假期》最新製作特輯。（ViuTV）

呂爵安神還原經典比賽場口 自述壓力大到腳震

由於Edan日常拍攝行程非常緊湊，他只能犧牲個人休息時間，每日爭取在短暫的放飯空檔「瘋狂練琴」。面對劇組要求極高的現場收音標準，加上長時間缺乏充足休息，Edan在正式埋位拍攝彈琴戲份時承受著超乎想像的心理壓力，甚至在鏡頭前緊張得雙腳不停發抖！

Edan自爆緊張到腳震。（ViuTV）

為了完美還原初賽情節中一首原著根本沒有現成樂譜的曲目，劇組花盡心思，只能依靠工作人員反覆聆聽錄音並以人手重新編寫記譜，此舉無疑大幅增加了Edan的現場演繹難度。Edan在受訪時直認彈奏該樂譜時「壓力爆煲」，親自解畫當時的艱難處境：「有時緊張彈錯，嗰日每首都重拍4、5次，有少少瑕疵都想做好佢。」即使身體極度疲勞，為求向神劇致敬，每首曲目最終均經歷4至5次重拍才正式完成，專業精神令人敬佩。

Edan現場收音比賽表演彈琴。（ViuTV）

《繩角》台詞揭驚人巧合 林愷鈴早講過：四手聯彈好浪漫

除了男一Edan備受關注，《悠長假期》製作特輯亦釋出了另一對高顏值CP——AK（江𤒹生）與林愷鈴的最新絕美畫面！AK飾演的「黃子樂」完美還原日版竹野內豐「葉山真二」一角，預告片中他除了在鏡頭前重現經典的托篋動作與瀟灑不羈造型，亦驚喜曝光了一段彈琴場口。至於飾演乖乖女的林愷鈴，則與AK在中環街頭拍攝了一場微醺相遇的浪漫戲碼，兩人在劇中更不乏親密互動與極具默契的「四手聯彈」唯美鏡頭，營造出強烈反差感與戲劇張力，CP感爆棚！

AK（江𤒹生）與林愷鈴CP 感爆棚！（ViuTV）

「四手聯彈」好唯美。（ViuTV）

這次兩人在港版神劇中上演浪漫四手聯彈，其實背後隱藏著一段早有預兆的驚人巧合！有眼利網民翻查資料，發現AK與林愷鈴早年在ViuTV劇集《繩角》中已經有過合作，當時林愷鈴在劇中講過一句對白：「有套日劇男女主角四手聯彈好浪漫。」這句原本只屬劇情需要的普通台詞，竟然在時隔多時後成為現實，猶如一個神奇預言般完美命中兩人如今的合作軌跡，令大批網民驚呼緣分真奇妙！

兩人早年在劇集《繩角》中已經有過合作（ViuTV）