陳百祥（叻哥）近日連番向舊東家TVB開火，先指籌款節目「請唔到大卡士」要靠他「碌人情卡」救亡，其後更狠批TVB市值僅剩9億淪為「細公司」，連其司儀人工都「畀唔起」。無綫踏入59周年台慶之際，汪明荃（Liza姐）接受傳媒訪問時大方回應陳百祥言論。



陳百祥寸爆TVB市值剩9億。（盧振輝攝）

無綫電視（TVB）59周年台慶節目將於11月19日（星期四）舉行。

Liza姐力撐TVB代表本土

被問到如何看待陳百祥形容TVB是「細公司」及市值跌剩9億，汪明荃從地區與市場角度冷靜分析，認為不能單純與內地大型媒體直接比較，並直言：「睇下佢點樣嘅意思囉。全個中國嚟講，我哋都係其中一間公司啦，而家好多內地咁大嘅媒體啦，但係喺我哋香港本土，佢就係大公司㗎啦。」她強調作為香港人，TVB依然具代表性：「我就覺得即係你用個地區嚟講，但係作為香港人，我覺得呢個係代表我哋本土嘅電視公司。」

汪明荃霸氣回應陳百祥狠批TVB淪為9億「細公司」。（資料圖片）

回應「請唔起大卡士」 讚新人獨當一面

至於陳百祥直指TVB現時「請唔起大卡士」，汪明荃則指出電視台一直致力培育新血，更點名力讚後輩表現成熟：「我哋有好多新人㗎嘛，年年有好多新人，最老資格都係我呢一個啫。我覺得都要換新人嘅，我哋好努力咁培養好多囉，好似你今晚好多司儀都係新人上嚟㗎啦，Mayanne（麥美恩）嗰啲都做咗好多年㗎啦，佢哋而家好多可以獨當一面呀。成為一個偶像當然唔係咁容易啦，但係我都捱咗就嚟六十年啦，大家努力囉。」

汪明荃指TVB新人輩出。（資料圖片）

拒致電勸陳百祥收口：有幾多人信呢？

被記者追問會否親自致電老拍檔叻哥，勸他不要經常「亂講嘢」，汪明荃聞言即大笑表示無此打算，隨即以一句反問霸氣拆彈：「唔會啦，佢講嘢個風格呀嘛，有幾多人信呢？係咪呀？」