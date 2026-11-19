荷里活女星Hayden Panettiere今年8月驚傳猝逝，享年36歲，死因與藥物使用過量有關。如今事隔約3個月，當時發生悲劇的Airbnb民宿房間悄悄重新開放訂房，甚至有房客入住後才得知，自己住進的竟是海蒂生前離世的房間，消息曝光引發討論。



根據美媒「TMZ」報導，Hayden Panettiere離世前，曾與男友一同入住這間Airbnb民宿，沒想到隔天早上，男友發現她已失去呼吸與心跳，雖然立即進行急救，仍無法挽回她的生命。Hayden最終因藥物使用過量離世，得年36歲。

Hayden Panettiere藥物過量猝逝3個月後，出事的Airbnb民宿房間開啟訂房，有房客入住後才得知住的是命案房。（Instagram@haydenpanettiere）

事發後，這間發生悲劇的民宿房間一度暫停出租，經過約3個月，如今已低調重新開放預訂。報導指出，有房客入住後才得知房間曾發生死亡事件，不過對方表示，房間清潔狀況良好，實際入住體驗也相當愉快。

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