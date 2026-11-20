《兩京十五日》陸劇，改編自同名小説。有周萌、王瑩菲作為編劇，張黎、安巍為執導，由成毅、林更新、姜珮瑤領銜主演的一套以古裝傳奇為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《兩京十五日》電視劇情大綱

這段故事取材自《明史》對朱瞻基由南京返京的記載（「夏四月，以南京地屢震，命往居守。五月庚辰，仁宗不豫，璽書召還。六月辛丑，還至良鄉，受遺詔，入宮發喪。」），講述明洪熙元年夏天，仁宗皇帝為籌備遷都及安撫屢遭地震的南京，特派太子朱瞻基南下巡辦；然而朱瞻基剛抵南京便遭逢連環爆炸埋伏。

危急間朱瞻基與自幼由父親吳不平撫養長大的當地小捕快吳定緣結識，隨後又接獲仁宗病危的密信，必須在十五日內千里奔襲趕回北京登基。在接連不斷的刺殺與爆破圍剿下，意志堅韌的朱瞻基帶著吳定緣，聯同途經偶遇的南京小吏于謙，以及為追查密友死因真相而入隊的江湖女醫師蘇荊溪組成小分隊，四人設法衝出南京並沿大運河日夜兼程北上，最終成功抵達良鄉接受遺詔，順利趕回北京入宮發喪並繼承大統。

《兩京十五日》電視劇海報（两京十五日官微@Weibo）

《兩京十五日》播出更新時間｜最新追劇日曆

《兩京十五日》電視劇幾時播?《兩京十五日》於11月20日播放，一共有40集，由愛奇藝播放。11月20日起，CCTV電視劇黃金強檔每晚兩集連播，愛奇藝VIP會員19:30更新4集，非會員21:30更新2集，11月21日起，VIP會員每日19:30更新2集。

《兩京十五日》播出更新時間｜最新追劇日曆

《兩京十五日》演員

成毅 飾 朱瞻基

成毅 飾 朱瞻基（两京十五日官微@Weibo）

林更新 飾 吳定緣

林更新 飾 吳定緣（两京十五日官微@Weibo）

姜珮瑤 飾 蘇荊溪