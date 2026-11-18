《寶珠》陸劇，有魏菁菁作為編劇，郭鋒、劉崢為執導，由代露娃、賴偉明領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《寶珠》電視劇情大綱

在街邊擺攤的屠戶之女金寶珠（代露娃 飾），平生別無大志，唯獨鍾情於金銀財寶與俊美郎君。自父親病逝後，她在家族中受盡欺壓；為了逃離這無止盡的剝削，她大膽自薦，嫁入顯赫的漕運世家，成為嫡子謝硯（賴偉明 飾）的妾室，滿心以為從此能過上錦衣玉食的富貴生活。

謝硯年少成名、才高氣傲，卻因一場突如其來的意外導致雙腿殘廢，從此聲名狼藉、終日與紈絝子弟為伍，自甘墮落。謝家長輩為求他收心立業，這才強行塞入金寶珠這門親事。偏偏謝硯生平最厭惡貪財庸俗之輩，兩人成婚後頓成歡喜冤家，日日針鋒相對，雞犬不寧。

就在這危機四伏的日常交鋒中，兩人從互相嫌棄轉為並肩作戰，同仇敵愾間悄然滋生出真摯情愫。隨著各方勢力接連施壓，謝家陷入前所未有的存亡危機。金寶珠與謝硯決定背水一戰，聯手力挽狂瀾，最終不僅為謝家殺出一條生路，兩人亦修成正果，終成眷屬。

《寶珠》播出更新時間｜最新追劇日曆

《寶珠》電視劇幾時播?《寶珠》於11月18日播放，一共有24集。11月18日12點起，芒果TV全網獨播，會員首日更新3集，SVIP更新日搶先看。

《寶珠》播出更新時間｜最新追劇日曆

《寶珠》演員關係圖

《寶珠》演員關係圖

《寶珠》演員

代露娃 飾 金寶珠

代露娃 飾 金寶珠（宝珠官微@Weibo）

賴偉明 飾 謝硯