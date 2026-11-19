無綫電視（TVB）今日（19日）舉行年度盛事《萬千星輝賀台慶》，一眾藝員盛裝出席紅地氈環節。當中，地位超然的「阿姐」汪明荃以一身極具視覺衝擊力的全紅造型亮相，瞬間成為全場焦點。她與麥美欣和陳貝兒一同步上紅地氈及合照時，其鮮豔奪目的打扮在人群中顯得格外搶眼。



破格「士多啤梨裝」成熱話

從現場照片可見，汪明荃的服裝設計相當獨特且風格強烈。她穿上一條鮮紅色的長身連衣裙，配以同款設計的短披肩及頭飾。整套服裝的表面佈滿了密集的水滴狀圖案，加上她雙手佩戴的鮮紅色長皮手套，整體造型從頭紅到腳。這身佈滿規律圖案的鮮紅打扮，在視覺上被形容為猶如一粒「士多啤梨」，獨特的前衛設計隨即引起網絡熱烈討論。

（盧振輝攝）

（盧振輝攝）

（盧振輝攝）

（盧振輝攝）

網民盛讚：只有阿姐能駕馭

對於這套極具挑戰性且風格大膽的晚裝，網民紛紛發表意見。不少人認為這種浮誇且鮮豔的設計極難駕馭，一般人穿著容易顯得突兀。然而，網民普遍對汪明荃的演繹給予高度評價，認為憑藉她多年來累積的強大氣場與自信，才能完美撐起這套破格的「士多啤梨裝」，並一致認同「只有阿姐才carry（駕馭）得到」這份獨特的時尚感。