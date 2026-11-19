無綫電視（TVB）今日（19日）舉行年度盛事《萬千星輝賀台慶》，一眾藝人盛裝出席紅地氈環節。一直被傳緋聞的周嘉洛與陳瀅今日合體現身，兩人極有默契地以黑白搭配造型亮相。周嘉洛身穿黑色短身西裝外套，內搭一件解開衫鈕的白色長恤衫；而陳瀅則穿上一襲黑色露肩透視長裙，頸部配有黑色頸飾，兩人打扮相當合襯。



親密拖手進場惹網民熱議

在紅地氈環節上，周嘉洛與陳瀅大方地手拖手步入傳媒拍攝區。在合照期間，陳瀅亦一度挽著周嘉洛的手臂，兩人全程面露笑容，互動親密自然。由於兩人表現大方且舉止親暱，相關照片在網絡曝光後隨即引起網民熱烈討論。不少網民留言猜測，兩人是否打算乘著台慶的盛大場合，順勢正式公開戀情。

拖住手入場。（盧振輝攝）

拖住手入場。（盧振輝攝）

兩位好sweet。（盧振輝攝）

兩位好sweet。（盧振輝攝）

因合作拍劇傳出緋聞多年

周嘉洛與陳瀅早於2021年因合作拍攝TVB劇集《痞子殿下》飾演情侶而傳出戲假情真，緋聞至今已傳了約四年。不過，兩人過去一直未有正式承認戀情，僅對外以好朋友相稱。今年較早前，外界曾一度傳出兩人關係降溫甚至分手的消息，周嘉洛在受訪時更曾以「少見的朋友」來形容對方。如今兩人再次以極具「情侶感」的造型拖手高調亮相台慶紅地氈，令這段傳了多年的緋聞再次成為大眾焦點。

陳瀅周嘉洛被傳合作拍《痞子殿下》而定情。（資料圖片）

陳瀅周嘉洛被傳合作拍《痞子殿下》而定情。（ig@missjn）