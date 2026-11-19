無綫電視（TVB）年度盛事《萬千星輝賀台慶》於昨晚圓滿結束，全晚的高潮環節之一「台慶大抽獎」備受矚目，不過當中的抽獎過程卻在網絡上引發了一陣關於公平性的討論。



黃劍文缺席需重抽

在抽獎環節初期，大會首先抽出的幸運兒是藝人黃劍文。然而，由於黃劍文當時並不在現場，未能即時上台領獎，其後在再抽出一名得獎者之後，黃劍文仍未現身，隨即按照一般抽獎慣例宣佈該次結果作廢，並即場進行重抽，將機會改發給其他在場的藝員。

黃劍文缺席需重抽。（節目截圖）

肥媽不在場獲准代領惹質疑

其後，大會再抽出另一位幸運兒為資深藝人肥媽（Maria Cordero）。與黃劍文的情況相似，肥媽被抽中時同樣不在台上。然而，當時錢嘉樂容許藝人陸浩明（6號）代為上前領取獎品，連其他主持人都問：「可唔可以咁？」雖然肥媽在稍後時間亦有現身補領，但此舉已在網上引起迴響。

肥媽不在場獲准代領惹質疑。（節目截圖）

肥媽有現身。（節目截圖）

網民質疑抽獎機制準則不一

這兩次抽獎過程的差異播出後，隨即引發大批網民熱烈討論。不少網民在討論區及社交平台上留言，質疑大會處理手法存在雙重標準。網民指出，為何黃劍文不在現場便需要即時重抽並褫奪中獎資格，而肥媽同樣一開始不在現場，卻能夠獲准由他人代領。大會賽前已說明限時3分鐘趕赴現場，黃劍文因逾時未見身影遭取消資格，同場肥媽與曹永廉雖稍有延誤但仍及時趕抵。