無綫（TVB）《萬千星輝賀台慶2026》昨晚（19日）圓滿落幕，全晚最爆笑焦點非《中年好聲音2》黃劍文莫屬。他在台慶大抽獎環節原本幸運獲抽中，卻因肚餓走去便利店醫肚食雞髀，未能於限時3分鐘內趕返一廠領獎，結果痛失總值逾10萬港元獎品及免找數簽賬額，由曹永廉補上領獎，事後更獲全城封為「雞髀文」。其實《萬千星輝賀台慶》歷年來發生過不少同類直播抽獎烏龍，以下逐一重溫！

TVB台慶2026｜黃劍文食雞髀失10萬眼泛淚光 羨慕肥媽地位超然 TVB台慶2026｜抽獎爆不公？黃劍文無現身重抽 肥媽卻可補領有原因

黃劍文因一隻雞髀錯失十萬大獎。（胡凱欣攝）

1. 黃劍文食「10萬蚊雞髀」 肥媽去洗手間卻獲准代領

昨晚台慶抽獎環節，大會率先抽出黃劍文，但由於他當時正忙於排隊影「最佳甫士」及到便利店買韓式雞髀醫肚，收到電話狂奔返一廠時已逾時，大會隨即重抽並由曹永廉頂上，令他慘食「人生最貴雞髀」。不過同場肥媽（Maria Cordero）被抽中時同樣不在現場（去了洗手間），卻獲錢嘉樂容許由陸浩明（6號）代領，肥媽隨後亦急步趕及上台補領，引起網民熱議機制是否「大細超」，黃劍文事後則大方自嘲要「唱多幾場Show賺返」。

黃劍文受訪時眼泛淚光。（胡凱欣攝）

顏志恆獨得45萬大獎。（胡凱欣攝）

2. Patrick Sir幫朱凱婷買支水 見「財」化「水」失2.5萬大利是

講到去電視城便利店「走寶」的鼻祖，必定是2021年台慶的Patrick Sir（林溥來）。當年他見拍檔朱凱婷口渴又穿著高踭鞋，發揮暖男本色主動去便利店幫對方買水，順便在店內食燒賣醫肚，完全忘記抽獎環節。結果大會正好抽出他贏得2萬5千元台慶大利是，他收到電話趕返一廠時大獎已被重抽，事後他在社交網發文自嘲「見『財』化『水』」。

見財化水！（IG截圖）

3. 2025年彈珠大賽離奇重賽 陳展鵬慘食「詐糊」

去年《萬千星輝賀台慶2025》壓軸的「翡翠明珠」彈珠賽，10位藝人各自代表一粒顏色彈珠競逐50萬免找數簽賬額。原先係由陳展鵬的淺藍色波一馬當先，當曾志偉、鍾志光、朱凱婷、區永權等原先想宣布「淺藍色」得勝，卻收到指示要嚟多一場比拼，結果由陳煒的紫色波波勝出，與隊友們均分50萬。

陳展鵬的淺藍色波波一馬當先，表現可說是由頭帶到尾，正當曾志偉、鍾志光、朱凱婷、區永權等都宣布「淺藍色」得勝，朱凱婷想說出「陳展鵬」的名字時，有突發狀況。（TVB）

第二場「翡翠明珠」大戰隨即開始，結果黃翠如的橙色波波與陳煒的紫色波波叮噹馬頭，最終由陳煒的紫色波波領先，她與隊友們均分50萬。（TVB）

陳煒非常興奮，而視帝陳展鵬的表情就……留待觀眾意會。（TVB）

展鵬也有跟煒哥擁抱並恭喜她。（TVB）

4. 2023年細細粒抽獎遭硬生生打斷 當場呆滯超尷尬

2023年台慶抽獎環節，「福祿壽」王祖藍、李思捷與阮兆祥剛抽出三位幸運兒後，緊接上場的細細粒（陳嘉佳）滿心歡喜走到扭蛋機前準備抽獎，豈料主持人潘靜文突然接話並直接帶入下個環節，硬生生打斷其動作。細細粒當場呆在原地，望向鏡頭外工作人員眼神求助，尷尬一幕全被直播出街。

點知佢上去抽時，竟然被打斷。（節目截圖）

被主持人打斷。（節目截圖）

佢超級愕然。（節目截圖）

細細粒心情無受損，風騷曬後台合照。（IG圖片）

5. 2022年汪明荃「自己抽中自己」奪電動車

要數台慶最玄學的抽獎名場面，必定是2022年阿姐汪明荃負責抽出6位幸運兒爭奪終極大獎比亞迪電動車及10萬元現金。阿姐抽到最後一位時竟親手抽出自己的名字，其後6人輪流用匙卡試開車門，最終又由阿姐成功解鎖坐上新車，連司儀錢嘉樂都忍不住笑稱：「梗係阿姐㗎啦，點會唔係阿姐㗎啫？」

汪明荃（阿姐）贏得動車一部兼十萬大獎現金獎，鴻運當頭呀！（陳順禎攝）

+ 2

TVB台慶2026｜黃劍文食雞髀失10萬眼泛淚光 羨慕肥媽地位超然 TVB台慶2026｜抽獎爆不公？黃劍文無現身重抽 肥媽卻可補領有原因