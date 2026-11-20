無綫《萬千星輝賀台慶》今晚（19/11）隆重舉行，全台藝員傾力演出之餘，萬眾期待的台慶大抽獎環節更出現「走寶」一幕！《中年好聲音2》人氣唱將黃劍文原本獲錢嘉樂抽中總值超過10萬港元的豐富獎品連免找數簽賬額，卻因為一時肚餓走去電視城內的便利店「醫肚」食雞髀，結果白白錯過上台領獎的黃金機會，最終獎品由前輩曹永廉補上奪得。

黃劍文因一隻雞髀錯失十萬大獎。（胡凱欣攝）

黃劍文事後接受《香港01》訪問時大談「痛失巨獎」的經過與感受時眼泛淚光，雖然被全場取笑食了「人生最貴一隻雞髀」，但他依然保持招牌正能量，笑言要「唱多幾場Show賺返」！

黃劍文受訪時眼泛淚光。（胡凱欣攝）

全日未進食醫肚闖禍 接戰友來電狂奔回廠為時已晚

談及為何會在抽獎的關鍵時刻「失蹤」，黃劍文無奈還原事發經過，坦言全因自己全日未有進食，實在餓得受不了：「其實抽獎前我去咗影一啲公司嘅相啦，跟住就去影一個『最佳甫士』嘅相。影完之後因為好肚餓啦，全日都冇食過嘢，咁我就去咗便利店買隻雞髀食。」

豈料這隻雞髀竟讓他與10萬大獎擦身而過！黃劍文笑指自己其實剛剛吃完雞髀，一查看手機便發現「出事」：「我啱啱食完嘅，一睇電話就知道有Message同埋有人打畀我，《中年好聲音》個Chatroom就打嚟，叫我『快啲返嚟你中獎呀！』跟住我就即刻狂奔返嚟，點知跑到去台前嘅時候，前輩（曹永廉）已經上咗台攞獎喇，我就因為隻雞髀錯失咗10萬蚊！」

顏志恆獨得45萬大獎。（胡凱欣攝）

笑稱「唱多幾場Show賺返」 羨慕肥媽有人代領

事件曝光後，台前幕後紛紛取笑他這餐宵夜代價極高，堪稱「10萬蚊一隻雞髀」。黃劍文對此不但沒有黑面，反而覺得既好笑又感動：「個個都話我好唔抵囉！不過我都好感動，因為好多人都好關心我，替我唔抵。10萬蚊一隻雞髀，咁咪唱多幾場Show賺返囉！」

正能量。（胡凱欣攝）

同場另一位得獎者肥媽（Maria Cordero）抽獎時同樣不在現場去了洗手間，但可獲陸浩明（6號）代領，不過肥媽最終趕及現身成功袋走10萬大獎。被問到為何沒有人替自己代領時，黃劍文即爆笑大呼：「冇錯呀！點解冇人幫我代領嘅？（係冇人話你可以代領！咁唔緊要啦，留返下年啦希望！」

被問到會否覺得「好唔公平」時，黃劍文先是無奈大笑，隨即大方表示自己離席在先，規則十分合理：「呃……咁應該係啱嘅，我唔在場，即係我唔喺現場嘛，我咁啱就走咗去食雞髀，咁冇辦法。」

至於會否認為是資歷及「地位問題」，才令肥媽獲得「代領待遇」，黃劍文亦毫不介意並直認不諱，笑言唯有寄望明年再接再厲，自己亦會乖乖吸取教訓：「咁一定係㗎啦！咁一定係㗎啦！好啦唔緊要啦，留返下年啦希望！咁我覺得唔緊要啦，下次就唔做其他嘢啦，唔食雞髀啦，食雞髀就早啲食完就坐定定啦咁囉！」

人生首中大獎痛失歐洲旅費 正能量視作好開始

黃劍文透露，自己平時極少抽獎運，今次可說是人生第一次抽中如此巨獎，正因從未想過幸運之神會降臨自己身上，才會安心離席去買雞髀：「就係會覺得『唔會係我㗎啦』，所以我咪走去食雞髀囉！」被問到如果順利袋走這10萬港元會如何使用時，他坦言原本打算用來去旅行，甚至笑稱「可以去歐洲添」，但話未說完便立即自我喊停：「哎呀算啦唔好再講喇！唔好再講喇我唔諗喇，已經過去咗㗎喇！」

從未想過幸運之神會降臨自己身上。（胡凱欣攝）

雖然與10萬大獎緣慳一面，但黃劍文絕不認為這是「行衰運」的開始，反而將今次烏龍事件視為正面提醒：「唔會嘅，我相信係一個好開始嚟嘅！即係話畀我聽要留心，以後唔好再錯過一啲咁重要嘅機會，新一年一定會係更加好嘅！」