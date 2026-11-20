伍詠薇近日作客陳敏之網台節目《Chi Chat》，大爆早前主持《九運會客室》第二季期間，主動提供好友名單邀約嘉賓，豈料一位相識多年的圈中女性好友得悉主持人是她後，竟透過經理人開出遠超常規的「天價車馬費」，令她深感不被尊重並怒斥對方侮辱幕後。訪問曝光後掀起全城「緝兇」，網民根據她今年兩輯節目均未見昔日閨蜜袁詠儀夫婦捧場、加上兩人近年公開交集銳減等線索，紛紛猜測真兇正是與她相識逾30載的閨蜜袁詠儀。

伍詠薇作客契妹陳敏之的YouTube網台節目《Chi Chat》。（YouTube@《Chi Chat》）

伍詠薇大爆《九運會客室》秘聞。（YouTube@《Chi Chat》）

1994年拍戲由互看不順眼變莫逆之交

細數伍詠薇與袁詠儀這段橫跨逾三十載的姊妹情，緣起於1994年兩人合作電影《姊妹情深》。當年貴為香港小姐冠軍兼影壇當紅花旦的袁詠儀，起初對選美出身於亞洲電視的伍詠薇頗有微言，心中曾暗暗嘀咕：「她是亞洲電視的，竟然和我一起拍戲？」然而隨著朝夕相對，兩人發現彼此同樣性格豪爽、不拘小節，頓時一拍即合，由最初的「互看不順眼」迅速昇華為無話不談的莫逆之交。

1994年《姊妹情深》不打不相識。（《慾望寄生》劇照）

曾因誤會起波瀾 獲靚靚送鑽戒表心意

這對「雙詠」閨蜜私下相處向來百無禁忌。袁詠儀過往曾大爆伍詠薇餐桌禮儀極度隨性，吃飯時竟直接將骨頭吐進她的碟子裡。伍詠薇亦不甘示弱，公開調侃袁詠儀「缺乏情趣」，笑稱每次張智霖（Chilam）講笑話時，全場只有自己捧場大笑，氣得袁詠儀反擊笑指兩人「有曖昧」。

儘管平日愛互相鬥嘴，但兩人極為珍視這份友情。2016年伍詠薇主持有線節目《伍姑娘真識食》時力邀好友撐場，期間卻因袁詠儀不欲與丈夫張智霖同台而引發誤會，令靚靚一度猶豫。幸好兩人坦誠溝通解開心結，袁詠儀事後更豪送一枚名貴鑽石戒指予伍詠薇，象徵二人情比金堅。

袁詠儀曾豪送一枚名貴鑽石戒指予伍詠薇。（YouTube@新城知訊台）

近年零同框令閨蜜情變再成焦點

除了與袁詠儀情同姊妹，伍詠薇與張智霖亦以姊弟相稱。性格鬼馬的她曾大方自爆，未婚前確實對帥氣的張智霖動過心，笑言：「當時我有想過跟靚靚『鍊過』，點知最後鍊咗個阿練（丈夫練海棠）返嚟。」張智霖亦曾感性回應，指伍詠薇對自己的喜歡早已昇華為長姊般的疼愛，足見三人昔日交情匪淺。

而時移世易，有網民翻查紀錄發現，今年伍詠薇一連主持兩輯《九運會客室》，嘉賓名單中卻始終未見袁詠儀與張智霖夫婦的蹤影，加上「雙詠」近兩年在公開場合與社交平台的交集亦明顯銳減。如今隨著伍詠薇公開怒轟好友開出天價車馬費，這對昔日「鑽戒閨蜜」的真實關係變化，再度成為全城娛樂焦點。