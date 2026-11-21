陳煒（煒哥）於1996年奪得亞姐冠軍而入行，向來是圈中出名的「美魔女」，今日（21日）迎來53歲生日。人緣甚廣的她，日前獲一班圈中好友大搞復古派對慶生。不過最吸睛的，莫過於煒哥與醫生老公陳國強的甜蜜互動，簡直閃盲一眾網民！



陳煒迎53歲生日。（Threads圖片）

齊切蛋糕放閃

壽星女當晚以一身粉紅色透視喱士裙上陣，甜美減齡，少女感滿滿。而老公陳國強則相當配合主題，穿上一身深藍色唐裝，十足十舊時代的當舖掌櫃。兩人齊齊手握刀柄，切開一個鮮紅色、寓意盆滿缽滿的「福袋」造型蛋糕。煒哥全程望住老公甜笑，兩公婆恩愛度爆表。

與老公甜蜜放閃。（Threads圖片）

群星變裝玩懷舊 歎美食收名牌禮

今次生日派對主打「滿滿香港懷舊情懷」，一班圈中好友亦相當畀面，紛紛盛裝配合主題，現場既有賓客化身復古軍裝警員，亦有人穿上經典旗袍，配以「囍」字及龍鳳雕刻背景，勁有老香港Feel。當晚眾人更歎盡原隻金豬、黯然銷魂叉燒、懷舊咕嚕肉、鮑魚鵝掌及缽仔糕等米芝蓮懷舊佳餚，大合照時更見煒哥喜獲巨型Hermès橙色紙袋，收禮收到手軟！事後煒哥亦在社交網留言大讚好玩，直言「感受到嘅全部都係愛」，難怪成晚都笑到見牙唔見眼！

大搞復古派對慶生。（Threads圖片）