天王劉德華向來對家庭生活極度低調，尤其將愛女劉向蕙（Hanna）保護得滴水不漏，極少在公開場合提及家事。不過，華仔日前現身新城電台，作客薛家燕主持的電台節目時罕有提起女兒，不僅大方分享當年「老來得女」的深刻體會，更自爆在女兒面前毫無天王架子，甚至會因為教功課而變成「劉煩惱」。

劉德華日前作客薛家燕主持的電台節目時，大方分享當年「老來得女」的深刻體會。（IG@kayinsit）

劉德華自嘲做偶像太耐忘記生B

在訪問中，家燕姐提到華仔新專輯中有一首專為女兒創作的歌曲，好奇他當時的創作心境。華仔聞言即露出一臉甜笑，坦言歌曲完全是以自己的第一身視角出發，更忍不住開懷大笑，自嘲道：「我都算係……老來得女啦！」他感性地剖白，過去因為專注事業，「做得偶像太耐，忘記要有下一代」。

劉德華自嘲做偶像太耐忘記生B。（IG@kayinsit）

直到年紀漸長，與太太朱麗蒨萌生組織完整家庭的念頭時，才發現求子之路並不容易。回望這段經歷，華仔滿懷感恩，笑指「天都幫我好多次」，雖然夫妻倆一直抱持隨遇而安的心態，但女兒的到來，讓他深深感受到一切彷彿都是冥冥中的美好安排。

劉德華坦言求子之路並不容易。（IG@kayinsit）

與女兒吵架主動服軟示好

貴為天王的劉德華，回到家中卻與一般家長無異，同樣要面對「陪讀」的難題。他自爆平日陪女兒做功課時，最令他束手無策的就是數學科，無奈直言現今的課程與自己小時候所學的「完全係兩回事」，令他無從入手，更在女兒面前變成了「劉煩惱」。雖然偶爾會因為功課問題與女兒發生小摩擦，但這位廿四孝爸爸往往在第二天便會主動向女兒示好，盡快修補父女感情。

早前劉德華演唱會劉向蕙與同學仔坐在台下第一行。（影片截圖）

劉德華女兒劉向蕙。(小紅書)

女兒化身爸爸「御用音樂顧問」

除了學業上，兩父女在音樂領域上亦相當有默契。華仔透露，愛女平時對他的音樂創作甚感興趣，不但會主動試聽他的新歌Demo，更會化身「御用音樂顧問」，煞有介事地給予評價和意見。華仔言語間難掩對女兒的驕傲，更期待她將來有機會創作出屬於自己的音樂作品。