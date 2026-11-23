90年代「性感女神」陳雅倫（Ellen）近年將事業重心全面北移並長居深圳，甚少在港公開露面。憑藉昔日港產片黃金年代的知名度與保養得宜的凍齡美貌，她在內地商演市場依然吃香；近日她更在社交媒體曬出一輯超減齡近照，並拋出一番不服老的霸氣宣言，絕佳狀態引爆網民瘋狂洗版激讚！



90年代「性感女神」陳雅倫（Ellen）。（小紅書圖片）

粉白露肩紗裙曬緊緻發光肌

從陳雅倫上載的最新照片所見，她身穿一襲粉白拼色薄紗長裙，露肩泡泡袖剪裁盡顯甜美優雅，層疊紗裙輕盈飄逸，襯托出凹凸有致的曼妙身段。鏡頭下的她皮膚依然緊緻發光、零皺紋現形，整體狀態超弗，凍齡功力驚人。不少網民看罷紛紛留言激讚「女神就是女神，什麼時候都這麼美」、「這裙好美襯女神」，更有人直呼「靚爆鏡！不愧是美麗代名詞陳雅倫」。

盡顯甜美。（小紅書@陳雅倫ellen）

皮膚依然緊緻發光。（小紅書@陳雅倫ellen）

陳雅倫在帖文中霸氣發表「中年少女」宣言：「誰說年紀大了就一定要活成老奶奶般？女人只要保養得宜，保持心態年輕，誰都可以活出真我風采，活成『中年少女』，保持著一份少女心。生命只有一次，應該珍惜當下，好好享受人生！」她直言只要擁有足夠自信心，由內而外散發的魅力自然會在舉手投足間流露，當然亦笑言不少凍齡本錢取決於先天遺傳基因。

凍齡功力好驚人！（小紅書@陳雅倫ellen）

新秀入行獲封鍾楚紅接班人

回顧陳雅倫的演藝路，她於1985年參加無綫第四屆新秀歌唱比賽入行，與蘇永康、杜德偉屬同屆戰友；雖然最終落敗但仍獲無綫賞識簽約，曾參演《季節》、《城市故事》等經典劇集。其後她轉戰大銀幕並獲導演王晶力捧成為「晶女郎」，先後與張曼玉、邱淑貞合演《求愛敢死隊》，又與鄭裕玲合作《最佳男朋友》及與周星馳合演《龍鳳茶樓》，憑冶艷美貌一度被封為「鍾楚紅接班人」。為了在影壇尋求突破，她曾大膽拍攝性感寫真集，更在三級片《危情》中破格全裸上陣，與王敏德上演連場激情床戲，其後又在杜琪峯執導的《放·逐》中客串飾演妓女露點演出，大膽作風至今仍令影迷印象深刻。

陳雅倫曾有不少性感演出。（小紅書圖片）

在三級片《危情》中破格全裸上陣。（影片截圖）

曾戀黃尚偉11年閃分吳彥祖表哥

戲如人生的陳雅倫，感情世界同樣精彩，在圈中有「緋聞女王」之稱。她曾與著名音樂人黃尚偉經歷長達11年分分合合的虐戀，期間亦曾與吳鎮宇、李思捷等男星傳出緋聞，甚至一度與台灣女歌手潘美辰傳出同性情緣。至2017年，她高調宣布與吳彥祖表哥Martin訂婚、準備閃嫁，豈料公布婚訊僅23天，男方即被爆出與前女友育有一子，更臨時反悔，婚事最終告吹。

曾在2017年宣布與吳彥祖表哥Martin訂婚。（微博@陳雅倫ellen）

情路歷盡波折的她，近年曾公開表示內心依然放不下舊愛黃尚偉：「我一直以為自己可以放下你，但原來我做不到！」如今選擇享受單身生活的她，早前曬出自己在廣州居住的千呎豪宅，生活富貴寫意。

曾公開表示內心依然放不下舊愛黃尚偉。（小紅書@陳雅倫ellen）

定居深圳住千呎豪宅。（微博@陳雅倫ellen）

飯廳。（微博@陳雅倫ellen）