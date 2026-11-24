韓國天王Rain（鄭智薰）時隔10年重返JTBC《拜託了冰箱》，首度揭開2017年與金泰希舉辦世紀婚禮的幕後秘辛。Rain坦言當年為防消息走漏，對親友採取極致保密，甚至連親生父親都在婚禮前一天才得知時間與地點。



Rain自爆與金泰希婚禮「極致保密」 婚禮「前一天才通知親爸」

韓國演藝圈代表性銀色夫妻檔Rain（鄭智薰）與金泰希，自2017年低調完婚後便鮮少公開私生活。近日Rain時隔約10年再度登上JTBC綜藝節目《拜託了冰箱》，首度揭開當年「世紀婚禮」背後的驚人保密內幕，以及結婚9年來依然甜蜜的家庭日常，引發熱烈討論。

Rain首度揭開當年和金泰希「世紀婚禮」背後驚人保密內幕。（YouTube截圖）

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怕消息提前走漏 連親爸都被「瞞到最後一刻」

在22日播出的節目中，Rain與歌手成始璄作為嘉賓登場。主持人金聖柱一開場便向Rain大吐苦水，表示10年前Rain上完《拜託了冰箱》的隔天就突然宣布結婚喜訊，「當時錄影氣氛好、收視率也高，這麼值得慶祝的事，怎麼沒先給我們一點暗示？」

面對金聖柱的抱怨，Rain幽默反問：「換作是哥，你會說嗎？這裡有這麼多『大嘴巴』（指現場主廚與班底），只要主廚們出去一人傳兩封簡訊，消息馬上就傳開了！」逗得全場大笑。

Rain進一步透露，當年為了在教堂舉辦只有家人參與的簡樸婚禮，保密功夫可說是做到滴水不漏，

甚至連我父親都沒事先通知。

他解釋，擔心父親因為太開心、忍不住想跟身邊親友分享喜訊，因此直到婚禮前一天才正式告知父親具體的時間與地點。一旁的安貞桓也笑著回憶：「記得當時錄影只要一提到金泰希，Rain就立刻裝傻說記不起來。」

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