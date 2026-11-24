香港「網球一哥」黃澤林（Coleman）今年9月才與陳奕迅愛女陳康堤（Constance）結束近半年的戀情，轉頭便與「籃球女神」譚旻萱（Mandy）傳出新戀情。雖然這段關係因時間線重疊惹來「無縫接軌」的質疑，令Mandy一度背負「小三」罵名，但兩人似乎懶理外界閒言閒語，愛得愈來愈高調，近日更被《東周刊》直擊在鬧市甜蜜拍拖，高調示愛。

黃澤林譚旻萱公開放閃。（網上圖片）

全黑「情侶裝」高調放閃

近日，《東周刊》在金鐘太古廣場野生捕獲這對正在熱戀中的情侶。當日，黃澤林與譚旻萱同以全黑「情侶裝」上陣，兩人身形同樣高挑，走在人群中格外引人注目。儘管身處人流極旺的商場，但兩人全程毫無避忌、零遮掩，不僅大方在聖誕裝飾前齊齊打卡，更無視經理人公司傳出的「低調處理戀情」禁令，全程十指緊扣，猶如「連體嬰」般緊貼在一起，高調宣示主權。

黃澤林帶女友與九巴創辦人雷瑞德孫兒、載通非執董雷禮權（William），及出身名門的太太利蘊珍（利孝和夫人細女）一齊合照。（ig圖片）

黃澤林化身廿四孝男友陪逛街

據報道指，拍拖期間，黃澤林盡顯「廿四孝男友」本色，乖乖陪Mandy逛美妝專櫃挑選化妝品。不過，等待過程似乎令黃澤林略顯疲態，期間更忍不住頻頻打呵欠「放蚊」。眼利的Mandy隨即施展溫柔攻勢，主動伸手輕摸男友頭部作安撫，甜蜜舉動瞬間「閃盲」不少路人。最終Mandy挽着男友手臂恩愛離場。

黃澤林與陳康堤結束戀情後，轉頭便與譚旻萱傳出新戀情。（IG@tmh_xd）

譚旻萱曬「男友視角」甜度爆燈

除了現實生活中愛得癡纏，譚旻萱近期在社交平台亦頻頻「發功」放閃。適逢早前迎來26歲生日，心情大靚的Mandy在社交平台上載了一張坐在私家車副駕駛座、將手伸出窗外的寫意照片，並甜絲絲留言：「Perfect birthday morning」，隔空向「司機」男友表白。

Mandy 28歲生日心情大靚。（ig@tmh_xd）

譚旻萱陪男友赴台北出戰挑戰賽

此外，在生日前夕，Mandy更陪同黃澤林遠赴台北出戰挑戰賽，順道展開甜蜜之旅。她在社交平台分享多張台灣遊記，除了在當地夜市大玩彈珠機及品嚐地道小食外，更有一張在街頭漫步時舉手遮擋鏡頭的照片，手心位置特別加上藍色心心圖案。這張充滿愛意的「男友視角」美照，相信正是由黃澤林親自操刀，兩人由線上閃到線下，甜蜜程度羨煞旁人。

疑似「男友視角」，不斷派心心！（ig@tmh_xd）