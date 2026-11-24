因合作演出《黑暗榮耀》而擦出愛火的韓國演員李到晛、林智妍，雙方經紀公司24日正式證實分手消息，結束這段3年多的戀情。



林智妍所屬經紀公司向韓媒證實「兩人最近確實已經分手，決定以互相祝福彼此前途的好同事身分繼續相處。」至於具體分手原因及時間，則因涉及藝人私人生活，不便對外透露。

李到晛所屬經紀公司YH娛樂也出面證實兩人分手，並表示希望外界能繼續給予李到晛未來演藝活動溫暖的支持與鼓勵。

《黑暗榮耀》李到晛、林智妍所屬經紀公司向韓媒證實，兩人最近確實已經分手。（News1）

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林智妍與李到晛因2022年合作Netflix原創影集《黑暗榮耀》結緣，兩人當時在劇中雖然沒有太多對手戲，戲外卻擦出愛火，並於2023年4月正式認愛，成為演藝圈備受關注的情侶。

交往期間，兩人不避諱公開戀情，曾被拍到一起打高爾夫球，也多次在首爾各地約會，李到晛更曾在頒獎典禮致詞時提及林智妍，大方表達愛意，沒想到如今仍走向分手，讓粉絲相當惋惜。

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