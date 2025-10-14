《黑暗榮耀》男星驚爆離婚！9年童話式婚姻破滅　將共同養育孩子

韓國男星鄭星一熟男紳士模樣電翻大批女性觀眾。



然而現實生活中他的婚姻早已觸礁，今天被韓媒YTN Star爆料，已經和結婚9年的太太悄悄離婚。

鄧星一（Instagram@ygmicael）

點擊圖輯查看更多鄧星一的相片：

+ 15

鄭星一過去曾公開自己的愛情故事，和另一半彷彿電影情節般緣定終生。他們20多歲時曾從朋友升格為戀人，但後來因為出國留學等人生規劃，無奈選擇分手。但命運讓他們再次相遇，兩人重燃愛火，交往3個月後決定步入禮堂。

一晃眼9年過去，鄭星一和太太婚後育有一子，感情卻由濃轉淡。鄭星一所屬公司XYZ Studio於14日發出聲明，證實他們經過深思熟慮後決定離婚，感情已經圓滿結束。 就這樣結束了9年的婚姻生活，和平放下分道揚鑣。經紀公司強調，他們彼此祝福，未來也會共同負擔起養育孩子的責任。

鄭星一在演完《黑暗榮耀》惡女朴涎鎮的丈夫河度領一角，大大提高了知名度。之後劇本邀約接連不斷，去年演出Disney+劇集，緊接著9月推出了首部主演電影，接下來還有Disney+的韓國製造在等著上檔，工作相當忙碌。

延伸閱讀：

邀吳宗憲當證婚人！ Lulu曝只有這位女星知道她和陳漢典談戀愛

半年前就察覺典Lu曖昧！吳宗憲爆：已全面請辭所有節目

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】