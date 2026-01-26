《黑暗榮耀》女星驚傳動大手術　長期流鼻血成隱患　全面暫停活動

韓國女星車珠英2022年參演《黑暗榮耀》惡女一角爆紅，她爾後事業運大漲，行程相當忙碌。



2025年底甚至受邀來到台灣參加AAA頒獎典禮，現身於小港機場時，聽到粉絲喊著「歐逆」，她還親切揮手，與《黑暗榮耀》惡女一角有180度不同的反差萌。

韓國女星車珠英近日驚傳因動手術暫停活動。（《黑暗榮耀》劇照）

更多車珠英照片：

+ 12

怎料，她的所屬公司25日緊急對外宣布，由於健康因素，她短期內無法參加部分行程，盼望粉絲諒解，令劇迷相當擔心。

車珠英所屬公司Ghost Studio於25日緊急對外宣布，

演員車珠英因健康上的因素，沒辦法參與既定的對外官方行程，部分活動暫時無法參與。

事實上，車珠英已經長時間出現突然流鼻血的症狀，在經過精密檢查與治療後，醫療團隊認為車珠英的病況不能再拖下去，必須進行有難度的耳鼻喉頭頸外科手術。

據公司透露，車珠英已經在近期進行手術治療，現在處於手術後恢復的階段，但仍必須要好好觀察，在休息的這段時間，恐怕無法參與作品宣傳活動，也希望劇迷可以諒解。

由於車珠英主演的電影《Sister》，但她因身體狀況暫時休息，未來的宣傳活動勢必缺席，公司也保證，會以藝人身體健康狀況作為最優先考量，並全力幫助車珠英恢復，下次會再以健康的面貌與粉絲問候。

【延伸閱讀】金剛舊愛梁云菲拋震撼彈「已割除子宮」 手術後床上痛哭畫面曝光（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】