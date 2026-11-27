女星張娜拉近日與金惠奫為宣傳新劇《好搭檔2》，作客由張度練主持的網路節目《Salon Drip 2》。平時性格低調害羞的張娜拉，難得在節目中大方分享與小6歲攝影師丈夫的相戀經過與婚後甜蜜日常，不僅自爆當年是自己主動「直球告白」，甚至在吃「蝦餅」時就突然認定對方，宛如浪漫喜劇的情節讓現場笑聲與驚呼聲不斷。



藉合照開啟話題 遭發「好姐姐卡」急澄清：是男女之情！

談起兩人的戀愛契機，張娜拉透露當初因合作拍戲結緣，對方是劇組的攝影導演。為了製造聯繫的藉口，她特地傳了一張兩人在現場剛好同框的劇照給對方，兩人便順勢聊了起來。殺青後，男方禮貌傳訊表示：「辛苦了，妳真的是很好的前輩、很棒的姐姐。」

張娜拉分享與小6歲攝影師丈夫的戀愛故事，當時毅然決然地直球告白。（YouTube@TEO 테오）

重溫張娜拉出道初的美貌：

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聽到對方稱讚自己是「很好的姐姐」，張娜拉直覺「就是這個時機了」，不想再錯過，便鼓起勇氣直接告白：「我喜歡你！」沒想到男方當下竟宛如木頭人般回了一句：「謝謝^^」，完全沒get到她的心意。張娜拉只好哭笑不得地再次直球澄清：「不是那種喜歡，我是抱著『異性之間的好感』喜歡你的！」

一旁的金惠奫好奇問她當時難道不害怕被拒絕嗎？張娜拉坦言，因為當時已經很久沒有談戀愛，面對不想錯過的對象只想勇敢一次，「如果被拒絕那也沒辦法」，灑脫又帥氣的態度讓張度練與金惠奫直呼超有魅力。

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吃零食突「決定嫁了」 婚禮進場神曲選〈She〉藏洋蔥

被問到何時確定想與對方步入禮堂，張娜拉給出了一個意想不到的答案。她笑說當時兩人正在聊天，自己手裡正忙著吃蝦餅時，「吃一口餅乾、聽他說一句話」，就在這樣再平凡不過的對話中，腦海裡突然閃過一個念頭：「喔？好像可以嫁給他耶！」

而提到婚禮細節，張度練笑說張娜拉的經典代表作〈Sweet Dream〉近年在短影音平台爆紅，成為許多準新娘的進場神曲，好奇她自己結婚時是否有列入考慮。對此張娜拉秒答「完全沒有」，因為該曲風格太過活潑，她心目中的夢幻婚禮進場曲必須是經典又優雅的氛圍，因此最後選擇了電影《摘星奇緣》（Notting Hill）的經典OST〈She〉。

她還加碼爆料婚禮當天的搞笑插曲：由於是戶外婚禮，開放入場前她和爸爸躲在山坡後等待，沒想到爸爸不知為何一直在旁邊碎念發脾氣，直到現場音樂〈She〉響起、她一聲「出發吧！」，爸爸竟瞬間切換成優雅模式，挽著她的手完美走完紅毯，父女倆反差萌的模樣逗樂全場。

老公私下愛喊「怪愛稱」 「看板級T人」卻是老婆頭號迷弟

分享起婚後相處點滴，張娜拉臉上滿是幸福藏不住。她透露丈夫平時對她有各式各樣的暱稱，像是「잔또리」（Jantori）或隨心情亂取的外號；有陣子丈夫被電視廣告的洗腦歌「三星Sale Festa（簡稱Samsefe）」吸引，整天哼個不停，最後甚至直接改口叫她「Samsefe」，每天問她「Samsefe在幹嘛？」。此外，男方個性也像「蠟筆小新」一樣調皮，總是在下班後黏著她鬧，甚至會故意輕拍她的額頭就落跑，讓張度練聽了羨慕直呼，夫妻間能保持這種「幼稚感」才是最甜、最像熱戀期的表現。

張娜拉更形容丈夫不只是MBTI中的「大寫T人（理性型）」，根本是「大型看板級的T人」。但在看她出演的綜藝節目或YouTube影片時，丈夫卻會瞬間變成小朋友，激動地邊看邊抖腳大讚「好漂亮啊」；不過一旦切換成監看她的戲劇演出，丈夫又會立刻恢復「看板T人」本色，冷靜分析她的演技「這裡是不是在放空」，展現出既幼稚可愛、在工作上又專業可靠的「好搭檔」反差魅力。

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