距離Viu Original原創韓劇《好搭檔2》11月20日首播只剩數天，近日官方釋出全新預告、角色海報與雙人劇照，引發全網期待值持續攀升。如果說第一季的成功建立在車恩京（張娜拉飾）與韓宥利（南志鉉飾）這對冷靜律師和熱血新人的搭檔關係上，那第二季最值得關注的變化，恰恰是這個關係被徹底重組：南志鉉下車，金惠奫接棒飾演五年資歷的姜彗星；與此同時，朴海鎮強勢加盟，飾演將事務所開在車恩京樓上的網紅律師朴泰洙。導演徐敏靜則希望透過這對新搭檔與新對手的碰撞，讓觀眾看見「在最近的關係裡互相傷害，也在同樣的關係裡重新站起來」的過程，劇集即將在Viu登場！

Viu原創韓劇《好搭檔2》將於11月20日起每週五、六晚間上架。（公關提供）

金惠奫不是第二個韓宥利 張娜拉點評「小車恩京」

第一季的韓宥利是一個懷抱正義感的新人律師，她在車恩京身上學習，也在車恩京的現實主義裡碰壁，最終成長為一個既能共情、也懂得權衡的專業人士。但姜彗星（金惠奫飾）完全不同，她是一個已經處理過大量民事與刑事案件、擁有五年實務經驗的助理律師，對離婚案件抱著近乎固執的「真心」。

姜彗星（金惠奫飾）（公關提供）

談到劇中兩人的關係，張娜拉就道：「看著姜彗星，我覺得她和過去的車恩京很像。」金惠奫則把「好搭檔」選為本季的關鍵詞：「希望大家關注她們如何成為彼此的好搭檔，互相填補不足、共同成長。」這意味著第二季的女性關係，不再是前輩帶著後輩走，而是兩個都覺得自己正確的人，在碰撞中發現對方身上有自己缺失的那一塊。

姜彗星（金惠奫飾）（公關提供）

朴海鎮時隔三年回歸：「最現實的律師」

車恩京與姜彗星是兩種「完成式」的碰撞，而朴海鎮飾演的朴泰洙就是這場碰撞裡最不安分的變數！繼《現在開始是Showtime》、《國民死刑投票》之後，朴海鎮時隔約三年重返小螢幕，他坦言接演時確實有壓力：「第一季太紅了，以新角色加入當然有負擔，但朴泰洙這個人物太有趣，讓我覺得可以展現不一樣的面貌，所以選擇了這部作品。」

朴泰洙（朴海鎮飾）（公關提供）

朴泰洙的「有趣」，在於他幾乎是車恩京的鏡像反面！他經營著擁有20萬訂閱者的YouTube頻道，信奉「律師就是服務業」，一切以客戶利益為優先。朴海鎮將這個角色定位為全劇最現實的人物：「律師不只是法律專業人士，也是個生意人，而泰洙還兼任YouTuber，這個時代必須自我推銷。」他也為角色找到了獨特的定位：「泰洙是在沉重劇情裡可以讓人喘口氣的『透氣孔』，我盡量把他演得有人情味、輕鬆一點，帶點可愛和調皮，那才是他的魅力。」

劇中他與車恩京的關係也比想像中複雜，朴海鎮解釋，泰洙尊敬恩京，同時混雜著自卑感與想贏過她的慾望。張娜拉也從對手視角印證了這份張力：「泰洙是多種魅力兼具的人，光是對職業的信念就和恩京處於衝突關係。」導演則將兩人作為同棟大樓的鄰居競爭形容為本季的看點之一，這場競爭更從辦公室位置一路延伸到對姜彗星的人才爭奪戰！

朴泰洙（朴海鎮飾）（公關提供）

表志勳化身兩個女人的專屬「翻譯」

第二季有一個容易被忽略、卻在最新劇照中佔據關鍵位置的人物：表志勳（P.O）飾演的全恩浩。第一季裡的全恩浩是事務所的維他命，口頭禪是「工作與生活平衡的愛」；第二季他跟隨車恩京離開大正，角色有了微妙的升級。在釋出的劇照中，當車恩京與姜彗星氣氛緊繃時，全恩浩站在兩人之間，用他一貫的詼諧表情「翻譯」車恩京話裡隱藏的真意，充當緩衝與橋樑。有韓媒形容他成為了車恩京的「口譯師」：讀懂車恩京背後真正想表達的意思，再用姜彗星能接受的方式傳達出去。表志勳將這次的表演重點放在和諧上，專注於讓整個團隊的化學反應運轉順暢。

全恩浩（表志勳飾）（公關提供）

立即重溫第一季：所有衝突的起點！

《好搭檔2》所有衝突的起點，都在第一季那個讓車恩京徹底心碎的男人身上。她的丈夫金智尚（池承炫飾）與她的後輩外遇、讓對方懷孕，甚至在女兒面前被撞破偷情！SBS電視台當時順應民怨，發布了一支名為「我是金智尚，我很抱歉」的官方道歉影片，由池承炫以角色口吻向車恩京與觀眾謝罪，影片上架17小時突破45萬觀看次數！

車恩京（張娜拉飾）（公關提供）

第二季的預告已經精準地召喚了這份記憶，金智尚竟然疑似遞上再婚請柬，讓韓網討論爆發：「喜帖？瘋了吧」、「再婚可以理解，給喜帖就太超過了」，這個荒唐的預告正好證明了《好搭檔》系列最擅長的事：把那些讓人血壓升高的現實，變成邊罵邊追的動力。如果你還沒看過第一季，現在正是時候！因為第二季的車恩京，已經當了老闆、帶著團隊，那個曾經讓她流淚的男人，竟要再次走進她與女兒的人生。