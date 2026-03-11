傳44歲張娜拉留遺書自殺？韓媒證實前公司員工因「投資糾紛」輕生

近日一則關於南韓「童顏女神」張娜拉的消息震撼全網。部分日本媒體與自媒體驚傳現年44歲的張娜拉突然離世，更指現場留有遺書，令不少網民大受驚嚇。不過，經過多方證實，原來事件純屬一場大烏龍。



張娜拉被傳留遺書自殺。（張娜拉IG圖片）

死者留遺書疑涉投資糾紛

後來證實死者實為張娜拉前經紀公司LAEL Bnc員工「A先生」。據悉現場留有遺書，而該公司正陷入涉及歌手金周勳的投資詐騙法律糾紛，外間推測A先生突然輕生，或與公司近期面臨的法律訴訟壓力有關。LAEL Bnc公司緊急發表聲明，強調雖然公司確實存在法律糾紛，但與員工死亡並無直接關係，目前事件仍在調查中，呼籲外界停止散播不實謠言，尊重逝者及其家屬。

後來證實死者實為張娜拉前經紀公司員工「A先生」。（張娜拉IG圖片）

張娜拉澄清早已解約

張娜拉亦火速澄清，表示與LAEL Bnc公司早於去年8月解約。張娜拉方表示：「曾經一起工作的員工離世，現在要說任何話都非常謹慎，也感到很抱歉。我們了解這是與公司業務無關的個人問題，但仍需要非常小心的處理。」強調事件與她本人無關。

張娜拉與LAEL Bnc公司雙方早於去年8月解約。（張娜拉IG圖片）

張娜拉近況曝光正趕拍新劇

雖然被捲入烏龍死訊，但張娜拉目前身體狀況良好，她在3月7日才分享由母親拍攝的日常照片，狀態大勇。經紀公司亦透露她的工作進度，力證其生活如常：「目前正拍攝韓劇《好搭檔2》，行程未受影響」，粉絲們得知偶像平安後終於可以鬆一口氣。

張娜拉早前分享由母親拍攝的日常照片，狀態大勇。（張娜拉IG圖片）

張娜拉婚姻事業兩得意

張娜拉自2022年與攝影師老公結婚後，生活一直幸福美滿。近年她憑熱播劇《好搭檔》事業再攀高峰，展現出不同於以往「童顏」標籤的成熟演技。儘管步入40歲，她依然是韓劇的收視保證，目前正全身心投入劇集的拍攝工作。