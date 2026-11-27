一向深受演藝界人士追捧的港島東「明星工廈」柴灣工業城，繼天王郭富城於今年9月底透過公司名義以628萬元（呎價3,524元）入市、毗鄰好友張智霖2023年購入的單位後，事隔僅一個月再有重量級名人趁低吸納！



柴灣工業城。（資料圖片）

G.E.M.緋聞老公738萬掃柴灣工業城

土地註冊處最新資料顯示，柴灣工業城2期高層05及06室，面積約3,064平方呎，於今年10月底以738萬元易手，折合呎價僅2,409元。更令人矚目的是，新買家登記為「魏俊傑（NGAI CHUN KIT MARK）」，與樂壇天后鄧紫棋（G.E.M.）的御用造型師兼緋聞老公魏俊傑（Mark）名字完全相同，料為同一人。隨著近月工廈市道進一步回落，Mark今次出手可謂相當精準，成交呎價較一個月前天王郭富城入市時低出約三成，成功「執平貨」！

G.E.M.鄧紫棋與男友魏俊傑（Mark）。（IG@gem0816）

Mark多年來一直擔任G.E.M.的御用造型師。（IG@markymark.23）

原業主竟係音樂人藍奕邦家族

這宗名人成交不僅買家來頭猛料，就連原業主亦大有來頭！資料顯示，該批單位的原業主為兆邦洋行有限公司，董事包括著名音樂人藍奕邦及其父親藍兆文。他們早於1989年以逾215.18萬元購入物業，今次持貨長達37年後轉手，帳面勁賺逾522.82萬元（升值約2.4倍），袋袋平安逾「5球」離場！

音樂人藍奕邦。（陳順禎攝）

音樂人藍奕邦。（陳順禎攝）

盛傳10月G.E.M.紐約低調完婚

事實上，現年三十多歲的魏俊傑（Mark）本身出身本港顯赫家族，其外公王國旌過去是金融貿易公司老闆，更因曾是香港大美人關之琳的第一任丈夫而廣為人知。Mark多年來擔任G.E.M.的御用造型師，長期陪同她走遍世界各地巡演。今年10月初G.E.M.完成歷時3年的世界巡迴演唱會後，隨即驚傳已與拍拖8年的Mark秘密飛往美國紐約教堂低調完婚！面對「升呢人夫」的傳聞，G.E.M.所屬經紀公司一改以往火速否認的作風，僅以「藝人的私生活，沒有回應」冷處理，令外界普遍認定二人早已修成正果。

鄧紫棋今年十月被爆與魏俊傑紐約教堂低調秘婚。（IG@gem0816）