樂壇天后陳慧琳向來是圈中出名的「潮媽」，育有17歲大兒子「蝦餃仔」劉昇及14歲小兒子「小籠包」劉琛。日前，陳慧琳以代言人身份盛裝出席馬場活動，受訪時大談一對寶貝兒子的成長趣事，更自爆緊貼科技潮流，利用人工智能（AI）為即將升讀大學的大兒子分析升學路向，甚至連「未來媳婦」的特質都一併測算，笑言看完結果後「很放心」。



長子「蝦餃仔」轉眼已經17歲，即將面臨升學及出國留學的重要關口。向來緊貼時代脈搏的陳慧琳受訪時笑言，最近竟然發掘用AI測紫微斗數的功能，不但用AI幫「蝦餃仔」分析最適合的升學路向與選科前景，更母愛氾濫地輸入資料，順道用AI推算兒子將來的姻緣與「未來老婆」類型。

陳慧琳（IG@kellychenwailam）

大爆兒子情竇初開 向爸爸討教追女妙招

陳慧琳得意洋洋地分享AI「神算」結果，大讚相當準確且令她非常滿意：

AI分析說他將來會找到一個很賢淑、很懂得照顧人又很合拍的女生，我看完後立刻『放心了』！

除了操心未來媳婦，陳慧琳還大方踢爆17歲的「蝦餃仔」已經情竇初開開始拍拖，更懂得向爸爸劉建浩請教「追女貼士」。談到大兒子即將到海外升學，身為「二十四孝媽媽」的她坦言雖然早有心理準備，但一想到要與兒子分隔兩地便萬般不捨，更預告到時送機必定會大淚崩：「會哭到變豬頭！」

陳慧琳兩名愛子近照曝光。(網上圖片)

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