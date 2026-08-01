陳慧琳Live連唱3首狀態大勇　53歲露腰造型獲網民大讚：依然咁正

樂壇天后陳慧琳（Kelly）近日正式推出全新電音單曲《三秒一生》（3 Secs Life），MV上架後即引來無數歌迷瘋狂「loop爆」！日前Kelly出席現場活動時，更驚喜一連獻唱3首歌曲，其絕佳的演出狀態迅速在網上引發熱烈討論。



陳慧琳（Kelly）近日正式推出全新電音單曲《三秒一生》。（公關提供）

陳慧琳Live連唱3首《這班人》引爆現場氣氛

活動現場Kelly一登場即展現「電音女王」的強大氣場，一連送上《唔關你事》、《替換》以及經典嗨歌《這班人》3首Live演出！現場氛圍極度高漲，不少歌迷表示看到現場表演歌單有《這班人》簡直「大癲」，全場跟著節奏沉浸在Kelly的魅力中。

陳慧琳Live連唱3首《這班人》引爆現場氣氛。（公關提供）

陳慧琳露腰造型勁搶眼

從現場照片及影片可見，Kelly留著一頭時髦的漸層長髮，一身亮眼草綠色短版背心搭配同色系高腰長褲，微微展露纖細腰線，造型俐落充滿時尚感，同時兼具力量感與健美美感。Kelly的現場狀態更成為網民的關注焦點，大量網民湧入留言區洗版激讚：「53歲依然咁正！」、「看上去好美好健康，生完小朋友仲keep到！」

陳慧琳露腰造型勁搶眼。（IG@kellychenwailam）

陳慧琳與初戀男友愛情長跑16年修成正果

Kelly的感情生活同樣堪稱演藝圈的夢幻典範。Kelly與初恋丈夫劉建浩（Alex）從青春年少相守至今，兩人走過長達16年的愛情長跑後於2008年步入婚姻，婚後育有兩子，一家四口過得極其低調而幸福。身為天后的Kelly非常重視孩子的陪伴，甚至曾為了留港照顧兒子而婉拒過不少高薪工作。她曾坦言自己不是嚴厲的「虎媽」，不需要孩子學習繁重的技能，只希望他們可以在健康快樂的環境下成長。