韓國饒舌歌手（Rapper）梁洪元與模特兒出身的妻子元賢珠近日宣布已達成離婚協議。兩人自2017年相戀，歷經多番分合、2023年登記結婚並育有一名兩歲女兒露雅（Lua），原本於2026年10月18日風光補辦婚禮，惟婚禮後僅5日便爆出梁洪元與異性同赴汽車旅館的風波。元賢珠最終於11月24日證實離婚程序接近完成，這段遲來的婚姻僅維持37日便告終，9年情路唏噓收場。



韓國饒舌歌手（Rapper）梁洪元與模特兒出身的妻子元賢珠近日宣布已達成離婚協議。（IG@9inch.nails）

元賢珠最終於11月24日證實離婚程序接近完成，這段遲來的婚姻僅維持37日便告終，9年情路唏噓收場。（《梁洪元的育兒日記》影片截圖）

Swings頻道曾憶一見鍾情 《高等Rapper》時期藏證件照示愛

回顧兩人的戀愛軌跡，這段感情曾被不少樂迷視為韓國Hip-hop界的幸福代表。兩人過去作客前輩饒舌歌手兼廠牌老闆Swings（文智勳）的YouTube頻道時，曾公開回憶相識經過：元賢珠求學及打工時期因外貌出眾，在當地豬蹄店工作時曾被街坊封為「豬蹄女神」，梁洪元在認識前便已聽聞其名。元賢珠原本的理想型是演員河正宇，由於梁洪元和河正宇長得很像，所以經友人介紹結識梁洪元後對他一見鍾情，兩人於2017年正式拍拖。

元賢珠求學及打工時期在當地豬蹄店兼職。（YouTube@Egennam Swings影片截圖）

元賢珠求學及打工時期因外貌出眾，在當地豬蹄店工作時曾被街坊封為「豬蹄女神」。（YouTube@Egennam Swings影片截圖）

梁洪元在認識元賢珠前便已聽聞其名。（YouTube@Egennam Swings影片截圖）

元賢珠原本的理想型是演員河正宇。（YouTube@Egennam Swings影片截圖）

元賢珠原本的理想型是演員河正宇。（YouTube@Egennam Swings影片截圖）

由於梁洪元和河正宇長得很像，所以經友人介紹結識梁洪元後對他一見鍾情，兩人於2017年正式拍拖。（YouTube@Egennam Swings影片截圖）

相戀多年間，兩人並非一帆風順，曾數度經歷分手與復合。梁洪元參加選秀節目《高等Rapper》並奪冠前後，曾被眼尖觀眾發現其透明手機殼背面夾着元賢珠的證件照；而在某次分手低潮期，他更曾為情剪去長髮變成「平頭裝」，並創作歌曲《ROSE》，在歌詞中直白寫下「Come back to me，賢珠」，最終成功挽回芳心。

相戀多年間，兩人並非一帆風順，曾數度經歷分手與復合。（《HIPHOP RADIO》影片截圖）

梁洪元參加選秀節目《高等Rapper》並奪冠前後，曾被眼尖觀眾發現其透明手機殼背面夾着元賢珠的證件照。（微博@小七像奶糕）

而與元賢珠某次分手低潮期，梁洪元更曾為情剪去長髮變成「平頭裝」，並創作歌曲《ROSE》。（《ROSE》專輯封面）

育兒頻道見證新手爸爸蛻變 婚禮五日後突爆開房風波

兩人於2023年低調完成婚姻登記，並於2024年11月迎來女兒露雅。為記錄一家三口生活，他們開設YouTube頻道《梁洪元的育兒日記》，累積逾54萬名訂閱者。頻道初期，梁洪元曾因女兒出生近一年仍未換過尿片、家務全由妻子承擔而遭網民批評不夠稱職；但隨着節目推進，外界亦見證他的轉變，當性格敏感脆弱的元賢珠因生理期情緒低落致電哭訴時，梁洪元會第一時間放下手頭事務趕回家中安撫，不少粉絲因此對這段婚姻改觀並送上祝福。

為記錄一家三口生活，他們開設YouTube頻道《梁洪元的育兒日記》，累積逾54萬名訂閱者。（《梁洪元的育兒日記》影片截圖）

頻道初期，梁洪元曾因女兒出生近一年仍未換過尿片而遭網民批評不夠稱職。（《梁洪元的育兒日記》影片截圖）

梁洪元曾因女兒出生近一年仍未換過尿片而遭網民批評不夠稱職。（《梁洪元的育兒日記》影片截圖）

性格敏感脆弱的元賢珠因生理期情緒低落致電梁洪元哭訴。（《梁洪元的育兒日記》影片截圖）

性格敏感脆弱的元賢珠因生理期情緒低落致電梁洪元哭訴。（《梁洪元的育兒日記》影片截圖）

梁洪元會第一時間放下手頭事務趕回家中安撫元賢珠，不少粉絲因此對這段婚姻改觀並送上祝福。（《梁洪元的育兒日記》影片截圖）

然而，幸福畫面在婚禮後迅速破滅。兩人在登記結婚3年後，於今年10月18日補辦正式婚禮，誰料僅過5日，網上便傳出梁洪元與另一名女子同赴汽車旅館的消息。所屬廠牌AP Alchemy事後發聲明承認兩人確有同行，但強調梁洪元當時醉得不省人事，僅入房睡覺，「客房內絕無任何親密行為」，並反控爆料者涉及敲詐勒索及名譽損毀，表示已提出刑事檢控。

有網民公開私訊賢珠的對話截圖，該網民聲稱曾與梁洪元去汽車旅館開房。（網上圖片）

針對今次事件，梁洪元的經理人公司AP Alchemy隨即出面回應。（網上圖片）

目前梁洪元的經理人公司已針對該名爆料者提出恐嚇勒索及誹謗等控告。（網上圖片）

台上唱舊歌求復合無果 37日終結婚姻網民嘆女兒無辜

風波發酵翌日（10月24日），梁洪元登上SKA FESTIVAL音樂節舞台，再次演唱定情曲《ROSE》並當眾高喊「Come back to me，賢珠！」試圖挽回，惟元賢珠同日已取消關注其社交帳戶並清空所有合照。踏入11月，梁洪元亦刪除婚照並轉發限時動態抱怨「怎麼偏偏在我工作的時候說要分手」。

梁洪元於10月24日出席韓國「SKA FESTIVAL」音樂節時，在台上演唱了昔日寫給妻子的歌曲《ROSE》。（小紅書@khh研究所影片截圖）

踏入11月，梁洪元亦刪除婚照並轉發限時動態抱怨「怎麼偏偏在我工作的時候說要分手」。（網上圖片）

至11月24日，元賢珠透過社交平台發文證實雙方已圓滿達成離婚協議，相關手續接近尾聲，由10月18日補辦婚禮至宣布離異，前後僅37日。就在宣布離婚翌日（11月25日），梁洪元在帖文下祝賀Polodared榮升人父簡短留言「好好幹」（意指好好表現、加油）祝賀同行，卻引來網民冷淡回應及批評，紛紛留言指「你還是先管好自己吧」、「這是在說自己嗎？」，質疑他未有正面反思過失。

至11月24日，元賢珠透過社交平台發文證實雙方已圓滿達成離婚協議，相關手續接近尾聲，由10月18日補辦婚禮至宣布離異，前後僅37日。（IG@michyeogajigo）

就在宣布離婚翌日（11月25日），梁洪元在帖文下祝賀Polodared榮升人父簡短留言「好好幹」（意指好好表現、加油）祝賀同行，卻引來網民冷淡回應及批評。（網上圖片）

離婚消息傳出後，韓國網民一面倒心疼兩歲女兒露雅，紛紛感嘆「陪他走過低谷卻換來這種結局」、「從一年不換尿片到趕回家哄妻，原本以為修成正果，結果最無辜的還是孩子」。目前兩人育兒頻道已全面停擺，昔日甜蜜片段亦成追憶。

梁洪元與元賢珠自2017年相戀，歷經多番分合、2023年登記結婚並育有一名兩歲女兒露雅（Lua），原本於2026年10月18日風光補辦婚禮。（網上圖片）

離婚消息傳出後，韓國網民一面倒心疼兩歲女兒露雅。（網上圖片）

韓國網民一面倒心疼兩歲女兒露雅。（網上圖片）