梁洪元補辦婚禮5日爆開房37日離婚收場 回顧與元賢珠9年分合情路
韓國饒舌歌手（Rapper）梁洪元與模特兒出身的妻子元賢珠近日宣布已達成離婚協議。兩人自2017年相戀，歷經多番分合、2023年登記結婚並育有一名兩歲女兒露雅（Lua），原本於2026年10月18日風光補辦婚禮，惟婚禮後僅5日便爆出梁洪元與異性同赴汽車旅館的風波。元賢珠最終於11月24日證實離婚程序接近完成，這段遲來的婚姻僅維持37日便告終，9年情路唏噓收場。
Swings頻道曾憶一見鍾情 《高等Rapper》時期藏證件照示愛
回顧兩人的戀愛軌跡，這段感情曾被不少樂迷視為韓國Hip-hop界的幸福代表。兩人過去作客前輩饒舌歌手兼廠牌老闆Swings（文智勳）的YouTube頻道時，曾公開回憶相識經過：元賢珠求學及打工時期因外貌出眾，在當地豬蹄店工作時曾被街坊封為「豬蹄女神」，梁洪元在認識前便已聽聞其名。元賢珠原本的理想型是演員河正宇，由於梁洪元和河正宇長得很像，所以經友人介紹結識梁洪元後對他一見鍾情，兩人於2017年正式拍拖。
相戀多年間，兩人並非一帆風順，曾數度經歷分手與復合。梁洪元參加選秀節目《高等Rapper》並奪冠前後，曾被眼尖觀眾發現其透明手機殼背面夾着元賢珠的證件照；而在某次分手低潮期，他更曾為情剪去長髮變成「平頭裝」，並創作歌曲《ROSE》，在歌詞中直白寫下「Come back to me，賢珠」，最終成功挽回芳心。
育兒頻道見證新手爸爸蛻變 婚禮五日後突爆開房風波
兩人於2023年低調完成婚姻登記，並於2024年11月迎來女兒露雅。為記錄一家三口生活，他們開設YouTube頻道《梁洪元的育兒日記》，累積逾54萬名訂閱者。頻道初期，梁洪元曾因女兒出生近一年仍未換過尿片、家務全由妻子承擔而遭網民批評不夠稱職；但隨着節目推進，外界亦見證他的轉變，當性格敏感脆弱的元賢珠因生理期情緒低落致電哭訴時，梁洪元會第一時間放下手頭事務趕回家中安撫，不少粉絲因此對這段婚姻改觀並送上祝福。
然而，幸福畫面在婚禮後迅速破滅。兩人在登記結婚3年後，於今年10月18日補辦正式婚禮，誰料僅過5日，網上便傳出梁洪元與另一名女子同赴汽車旅館的消息。所屬廠牌AP Alchemy事後發聲明承認兩人確有同行，但強調梁洪元當時醉得不省人事，僅入房睡覺，「客房內絕無任何親密行為」，並反控爆料者涉及敲詐勒索及名譽損毀，表示已提出刑事檢控。
台上唱舊歌求復合無果 37日終結婚姻網民嘆女兒無辜
風波發酵翌日（10月24日），梁洪元登上SKA FESTIVAL音樂節舞台，再次演唱定情曲《ROSE》並當眾高喊「Come back to me，賢珠！」試圖挽回，惟元賢珠同日已取消關注其社交帳戶並清空所有合照。踏入11月，梁洪元亦刪除婚照並轉發限時動態抱怨「怎麼偏偏在我工作的時候說要分手」。
至11月24日，元賢珠透過社交平台發文證實雙方已圓滿達成離婚協議，相關手續接近尾聲，由10月18日補辦婚禮至宣布離異，前後僅37日。就在宣布離婚翌日（11月25日），梁洪元在帖文下祝賀Polodared榮升人父簡短留言「好好幹」（意指好好表現、加油）祝賀同行，卻引來網民冷淡回應及批評，紛紛留言指「你還是先管好自己吧」、「這是在說自己嗎？」，質疑他未有正面反思過失。
離婚消息傳出後，韓國網民一面倒心疼兩歲女兒露雅，紛紛感嘆「陪他走過低谷卻換來這種結局」、「從一年不換尿片到趕回家哄妻，原本以為修成正果，結果最無辜的還是孩子」。目前兩人育兒頻道已全面停擺，昔日甜蜜片段亦成追憶。